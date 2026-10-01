Tσιτσιπάς: Το πρωί της Παρασκευής (2/10) με τον Βασερό στο Τόκιο
Μετά τις δύο νίκες στα προκριματικά και αυτή επί του Τόμας Ετσεβερί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο ATP 500 του Τόκιο, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στη φάση των «16».
Επόμενο εμπόδιο για τον 28χρονο Έλληνα παίκτη και θεωρητικά το πιο υψηλό στη μέχρι τώρα πορεία του στο Japan Open, είναι ο Μονεγάσκος, Βαλεντίν Βασερό, Νο.18 στην παγκόσμια κατάταξη.
Το παιχνίδι ορίστηκε να γίνει την Παρασκευή (2/10), θα είναι το 2ο της μέρας στο κεντρικό γήπεδο, το «Colosseum» κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 07:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος.
Οι Τσιτσιπάς και Βασερό θα συναντηθούν για πρώτη φορά στο tour, με φόντο τα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Άρτουρ Φις ή τον Φράνσις Τιάφο, σε ένα παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της Παρασκευής στο «Colosseum».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.