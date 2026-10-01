Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό νωρίς το πρωί της Παρασκευής (2/10), για μια θέση στα προημιτελικά στο Japan Open.

Μετά τις δύο νίκες στα προκριματικά και αυτή επί του Τόμας Ετσεβερί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο ATP 500 του Τόκιο, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στη φάση των «16».

Επόμενο εμπόδιο για τον 28χρονο Έλληνα παίκτη και θεωρητικά το πιο υψηλό στη μέχρι τώρα πορεία του στο Japan Open, είναι ο Μονεγάσκος, Βαλεντίν Βασερό, Νο.18 στην παγκόσμια κατάταξη.

Το παιχνίδι ορίστηκε να γίνει την Παρασκευή (2/10), θα είναι το 2ο της μέρας στο κεντρικό γήπεδο, το «Colosseum» κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 07:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος.

Οι Τσιτσιπάς και Βασερό θα συναντηθούν για πρώτη φορά στο tour, με φόντο τα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Άρτουρ Φις ή τον Φράνσις Τιάφο, σε ένα παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της Παρασκευής στο «Colosseum».