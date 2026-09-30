Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στο Πεκίνο και στις νίκες για το απίθανο 30 στα 30!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε επί του Νούνο Μπόρχες με 2-0 σετ στο Πεκίνο, φθάνοντας παράλληλα στις 30 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει στο China Open!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπειτα από τρεις στη σειρά ήττες, στα ημιτελικά του Wimbledon από τον Γιάνικ Σίνερ, στο Masters του Σινσινάτι και στο US Open, επέστρεψε στις επιτυχίες.

Ο 39χρονος Σέρβος που συμμετέχει στο China Open στο Πεκίνο για πρώτη φορά μετά το 2015, νίκησε τον Πορτογάλο, Νούνο Μπόρχες με 6-3, 7-6(2) και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον Κινέζο, Μπο Ιντσακέτε, που με τη σειρά του απέκλεισε τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο με 6-2, 5-7, 6-4.

Ο Τζόκοβιτς που είχε να αγωνιστεί ένα μήνα, αντιμετώπισε ξανά σωματικά προβλήματα, ζητώντας τάιμ άουτ μετά το 5ο game του 2ου σετ, όμως βρήκε τις δυνάμεις και κυριαρχώντας στο tie break, πήρε την πρόκριση.

Παράλληλα, ο Τζόκοβιτς έφθασε στις 30 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο China Open, το οποίο έχει κατακτήσει και στις έξι προηγούμενες συμμετοχές του (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), με την τελευταία και προ 11 ετών νίκη του να είναι απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ.

Από τα άλλα παιχνίδια της ημέρας στο ATP 500 του Πεκίνου ξεχωρίζει η νίκη του Καρέν Χατσάνοφ επί του Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ (Νο.2 στο ταμπλό) με 6-3, 6-3.