Άτυχος στάθηκε ο Χρήστος Τζόλης με τον μεσοεπιθετικό της Εθνικής που αντικαταστάθηκε μόλις στο 18' του αγώνα με την Ολλανδία να μένει και εκτός της αναμέτρησης με την Γερμανία καθώς έχει υποστεί θλάση.

Ο αγώνας της Εθνικής με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League έχει ξεκινήσει και μόλις στο 18' η ατυχία χτύπησε την πόρτα της ομάδας, καθώς ο Χρήστος Τζόλης αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο μασούσα λόγω τραυματισμού.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, ωστόσο τα νέα δεν είναι τα καλύτερα αναφορικά με τον Τζόλη καθώς ο παίκτες έχει υποστεί θλάση όπερ σημαίνει πως θα μείνει εκτός της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Γερμανία που θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου επίσης στη Τούμπα.