Ιωαννίδης: «Η Εθνική έχει ανέβει επίπεδο, στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε πιο έτοιμοι»
Παρότι βρέθηκε μπροστά με 2-0, η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδία με το τελικό 2-2 να την κρατάει στην κορυφή του 2ου ομίλου της; Α' κατηγορίας του Nations League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο σκόρερ του άνοιξε το σκορ και έκανε ασίστ στο δεύτερο, Φώτης Ιωαννίδης, ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με την ημέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε, πρέπει να δούμε τα λάθη μας στο β’ ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπέρα.
Στο β’ ημίχρονο κάναμε μια διαφορετική τακτική επιλογή και δεν ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε, θα μας εξηγήσει και ο κόουτς τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε στο γήπεδο είναι να καταλαβαίνουμε πιο γρήγορα τι συμβαίνει και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι.
Η δουλειά μας είναι αυτή, πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, είτε φέρναμε ισοπαλία, έτσι είναι η δουλειά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και έχω την εντύπωση ότι θα είμαστε έτοιμοι».
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