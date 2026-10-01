Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά το 1ο σετ ανέβασε στροφές, επικράτησε επί του Τόμας Ετσεβερί με 2-1 και πέρασε στη φάση των «16» στο ATP 500 του Τόκιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με καθυστέρηση 24 ωρών νίκησε τον Τόμας Ετσεβερί με 4-6, 6-3, 6-4 και πέρασε στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Σε ένα παιχνίδι που αναβλήθηκε την Τετάρτη (30/9) εξ αιτίας της βροχής, ο Τσιτσιπάς έφθασε στην 3η συνολικά νίκη του στο τουρνουά, μετά τις δύο στα προκριματικά και τώρα απέναντι στον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό (Νο.18) θα διεκδικήσει μια θέση στα προημιτελικά.

Έχοντας συνολικά 21 winners και εννέα άσους απέναντι στον παίκτη από την Αργεντινή, ο Τσιτσιπάς -με εξαίρεση το εναρκτήριο game- δεν κινδύνευσε στο σερβίς του, πέτυχε τα break στο ξεκίνημα του 2ου και του 3ου σετ, που του έδωσαν τον έλεγχο και την ώθησε για να πετύχει την πρόκριση.

Ο Ετσεβερί φθάνοντας σε break point στο εναρκτήριο game και διατηρώντας το σερβίς του, προηγήθηκε με 2-0 και 3-1. Ακολούθησαν έξι διαδοχικά love game, με τον Τσιτσιπά να μειώνει σε 3-2, 4-3, 5-4, αλλά τον αντίπαλό του να κατακτά το 1ο σετ με 6-4.

Διαφορετική εξέλιξη είχε το 2ο σετ, ο Τσιτσιπάς κατακτώντας τους 12 από τους 16 πρώτους πόντους και φθάνοντας σε δικό του break, προηγήθηκε με 3-0.

Σε ένα από τα λίγα ισορροπημένο game στο παιχνίδι, o Eτσεβερί βρέθηκε αντιμέτωπος με break point, όμως μετά το 2ο αβαντάζ το κατέκτησε, μειώνοντας σε 3-1. Ο Τσιτσιπάς με νέο love game έκανε το 4-1, με άνεση έφθασε στο 5-2 και με love game στο 6-3.

Με τον Ετσεβερί να παίρνει το προβάδισμα, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 και στο επόμενο game στη 2η ευκαιρία του «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του, προσπερνώντας με 2-1.

Διατηρώντας το δικό του σερβίς ο 28χρονος Έλληνας παίκτης έκανε το 3-1 και με love game το 4-2.

O Eτσεβερί προσπάθησε να πιέσει στο 8ο game, ισοφάρισε σε 30-30, όμως ο Τσιτσιπάς με forehand winner και τον 9ο άσο του, το κατέκτησε για το 5-3 και στο 10ο game, παρότι μετά το 40-0 σπατάλησε τα δύο πρώτα match point, έφθασε στο 6-4 και στην άξια πρόκριση.



