Ζεσούς για Ρονάλντο: «Δεν ξέρω αν η χώρα είναι στο πλευρό μου, αλλά θα το ήθελα»

Ο Ζόρζε Ζεσούς παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πως θα ήθελε οι Πορτογάλοι να είναι με το μέρος του, στο θέμα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο και η αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας, με πιο πρόσφατο περιστατικό τις κινήσεις του Ράσμους Χόιλουντ στο παιχνίδι της Δανίας με τους Ίβηρες (2-4) το βράδυ της Πέμπτης (1/10).

Ο στράικερ της Νάπολι πρώτα πανηγύρισε αλά CR7 και έπειτα φέρεται να έσπρωξε τον Ζόρζε Ζεσούς, σε μια κίνηση που θα εξεταστεί και για πιθανή τιμωρία. Άλλωστε, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των Πορτογάλων είναι στο επίκεντρο, με τον ίδιο πάντως να... δείχνει χαλαρός.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Ζεσούς τόνισε πως σημασία έχει το αγωνιστικό και μετά το τέλος των υποχρεώσεων θα μιλήσει για τον Κριστιάνο, ενώ εξήγησε πως θα ήθελε οι Πορτογάλοι φίλαθλοι να είναι με το μέρος του.