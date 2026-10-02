Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοικτές

Το θέμα των ανανεώσεων των συμβολαίων απασχολεί έντονα τους ανθρώπους του Δικεφάλου, με τις περιπτώσεις των Γιάννη Μιχαηλίδη, Άντριγια Ζίβκοβιτς και Αντώνη Τσιφτσή να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

Με τον Έλληνα τερματοφύλακα οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και πολύ σύντομα αναμένεται να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2028.

Η οικονομική απόσταση και οι επαφές που συνεχίζονται

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση του Γιάννη Μιχαηλίδη φαίνεται πως υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι, τουλάχιστον στην πρώτη αυτή φάση των διαπραγματεύσεων. Η αρχική πρόταση που κατατέθηκε από τον ΠΑΟΚ δεν ικανοποίησε τον διεθνή αμυντικό. Και αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθούν και άλλες συζητήσεις για να βρεθεί η χρυσή τομή.

Η απόσταση ανάμεσα στα θέλω του ποδοσφαιριστή και την προσφορά του Δικεφάλου είναι υπαρκτή. Παρόλα αυτά, το θέμα παραμένει απολύτως ανοικτό και η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η πρόθεση των «ασπρόμαυρων» να διευθετήσουν τα ανοικτά μέτωπα παραμένει δεδομένη.

Οι παράγοντες της διαπραγμάτευσης και η αγωνιστική παρουσία

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, στη συνολική εικόνα των συζητήσεων συνυπολογίζονται κι άλλοι παράγοντες. Ο Γιαννιτσιώτης στόπερ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στους «ασπρόμαυρους» και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο και τους ανθρώπους του , στοιχείο που διαμορφώνει το πλαίσιο των επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχαηλίδης αποτελεί μια σημαντική μονάδα για την αμυντική γραμμή της ομάδας, διαθέτοντας χαρακτηριστικά αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού που σπανίζουν και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στο κέντρο της άμυνας. Οι διαβουλεύσεις αναμένεται να εντατικοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να βρεθεί το πλαίσιο που θα αφήνει ικανοποιημένες τις δυο πλευρές. Άλλωστε η πρόθεση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι να κλείσουν τα μέτωπα με τον Μιχαηλίδη και τον Ζίβκοβιτς πριν το τέλος του 2026.