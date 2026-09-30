H βροχή στο Τόκιο έφερε την αναβολή του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Ετσεβερί για την Πέμπτη (1/10) στο 500άρι τουρνουά του Japan Open.

H βροχόπτωση στο Τόκιο την Τετάρτη (30/9) δημιούργησε προβλήματα διεξαγωγής στην 1η μέρα του κυρίως ταμπλό στο ATP 500 Japan Open έφερε κι αναβολές.

Αυτές αφορούν και τον παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Ετσβερί. Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο «Κinoshita Group Show Court», που δεν διαθέτει οροφή και ήταν 2ο στο πρόγραμμα μετά τον αγώνα του Γίρι Λεχέτσκα με τον Ζιζού Μπεργκς.

Αυτό το παιχνίδι άρχισε στις 05:00 ώρα Ελλάδος, όμως διεκόπηκε δύο φορές και επτά ώρες αργότερα είχε παιχθεί μόλις ένα σετ.

Με βάση και τη διαφορά ώρας, καθώς το Τόκιο είναι έξι ώρες μπροστά, οι διοργανωτές αποφάσισαν τη μετάθεση των αγώνων που ήταν να γίνουν στο «Κinoshita Group Show Court» για την Πέμπτη (1/10).

Έτσι ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ετσεβερί θα γίνει την Πέμπτη (1/10) στο court 1, θα είναι το 2ο στο πρόγραμμα κι αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τις 07:00 το πρωί ώρα Ελλάδος.

Ο νικητής στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό (Νο.18) που απέκλεισε τον Βέλγο, Αλεξάντερ Μπλοξ με 7-6(2), 7-6(4).

Αντίθετα κανονικά συνεχίστηκε η δράση στο κεντρικό κορτ το «Colosseum», μετά την πρόκριση του Βασερό, στον επόμενο γύρο θα είναι επίσης και ο Άρτουρ Φις, επικρατώντας του Λούκα Βαν Άσε με 6-3, 6-2, αλλά και ο Αλεχάντρο Ταμπίλο μετά τη νίκη του απέναντι στον Τόμι Πολ με 6-1, 6-2.