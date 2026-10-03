ΑΕΚ: Η 12άδα κόντρα στο Μαρούσι, σημαντικές απουσίες η Ένωση
Η ΑΕΚ ξεκινάει τη σεζόν της στη GBL και υποδέχεται το Μαρούσι (16:00, ΣΠΟΡ ΦΜ TV, live Gazzetta), θέλοντας να ξεκινήσει θετικά τον... μαραθώνιο.
Η Ένωση έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων της, αφού υπάρχουν και αρκετές απουσίες. Πίνκνεϊ, Νόλεϊ, Λεκάβιτσιους, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Ερτέλ την αποτελούν.
Η Βασίλισσα έχει σημαντικές απουσίες, αφού εκτος από τους Μπράουν, Γουίλιαμς και Φίζελ, στα... πιτς είναι πλέον και ο Δημήτρης Κατσίβελης με θλάση.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.
Η 12άδα του Αμαρουσίου: Γουόκερ, Τζάκσον, Βενετίδης, Κόνιαρης, Σάλας, Τουλιάτος, Καλαβρός, Γουέρ, Κουάνι, Κασελάκης, Ιορδάνου και Ντε
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