Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πάλεψε με το σώμα του, δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε από τον Μαριάνο Ναβόνε με 3-2 σετ στον 1ο γύρο του US Open και για πρώτη φορά μετά το 2006 αφήνει τόσο νωρίς ένα Grand Slam!

Tέλος εποχής, ποιος ξέρει, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρέτησε το US Open από τον 1ο μόλις γύρο, γνωρίζοντας την ήττα από τον Αργεντινό, Μαριάνο Ναβόνε με 7-6(5), 5-6, 4-6, 6-2, 6-1 στο «Arthur Ashe Stadium».

O 39χρονος Σέρβος γνώρισε μια οδυνηρή ήττα, αντιμετώπισε πολλά σωματικά προβλήματα με κράμπες, έκανε εμετό, πριν από το 5ο σετ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ και δέχθηκε μασάζ στη σπονδυλική του στήλη και χορήγηση φαρμάκων, δεν άντεξε και στο τέλος αποχώρησε μέσα σε αποθέωση από το κορτ όπου έχει σηκώσει τέσσερις φορές το τρόπαιο του πρωταθλητή στο US Open.

Novak Djokovic with a heartfelt moment to the crowd after his 1st round loss at the U.S. Open



He struggled with his body tonight, but kept fighting for 4 hours & 36 minutes at 39 years old



Leaving with grace and & nothing but love



What a legend. 🥹 pic.twitter.com/wDO16xpKsa Δείτε Επίσης O Tσιτσιπάς πρεμιέρα το απόγευμα της Δευτέρας στο US Open August 31, 2026

Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τον Τζόκοβιτς των 24 τίτλων: Για πρώτη φορά μετά το 2006 και την ήττα από τον Πολ Γκόλνσταϊν στο Australian Open, αποκλείεται από τον 1ο γύρο σε Grand Slam, παράλληλα σταμάτησε το σερί των 78 νικών σε 1ους γύρους σε αυτά!

«Δεν το διασκέδασα. Νομίζω ότι ήταν προφανές, ένιωσα ένα απαίσιο συναίσθημα στο κορτ

Είναι κάτι που το κουβαλάω, δυστυχώς, σχεδόν σε κάθε αγώνα φέτος, εμετός, εμετός, ένα σοβαρό πρόβλημα. Μετά όλο μου το σώμα αρχίζει να καταρρέει, κράμπες και πόνος. Στο τέλος πονούσα στην πλάτη και στον ώμο, στο τέλος με εγκατέλειψαν.

«Όσον αφορά τον αγώνα και τη συνολική αίσθηση του πώς ένιωθα με το σώμα μου, δεν ήταν πραγματικά ευχάριστο. Σχεδόν απεχθανόμουν κάθε στιγμή που πέρασα στο γήπεδο» ήταν τα λόγια του μετά το τέλος του αγώνα.

Novak Djokovic just lost in the 1st round of a Grand Slam for the first time in more than 20 years.



He had won 78 consecutive major Round 1 matches before tonight.



His last loss in the 1st round of a Slam was to Goldstein at the 2006 Australian Open.



Absolutely insane run. 🤯 pic.twitter.com/Njp2r0lyyB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

Είναι χαρακτηριστικό για τον Τζόκοβιτς πως για πρώτη φορά στην καριέρα του έδωσε αγώνα τόσο μεγάλης διάρκειας σε 1ο γύρο Grand Slam, τεσσάρων ωρών και 36 λεπτών!

Μετά το 3ο σετ, όταν και προηγήθηκε με 2-1, προσπάθησε να κλείσει τον αγώνα στο 4ο σετ, με break προηγήθηκε με 2-1, όμως ο Ναβόνε το πήρε άμεσα πίσω και εκεί ήρθε η σωματική και ψυχολογική κατάρρευση για τον Τζόκοβιτς.

Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.



Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.



4+ hours at 39 years old.



The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.



🥹 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

Έχασε οκτώ games στη σειρά(!), με τον 24χρονο Ναβόνε (Νο.49) να προηγείται με 3-0 στο 5ο σετ και να φθάνει στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και στη 2η απέναντι σε παίκτη του Top 10.

Όσον αφορά τον Νόβακ Τζόκοβιτς με αυτή την ήττα βρέθηκε εκτός του Top 10 ύστερα από οκτώ χρόνια, όμως τη δεδομένη στιγμή αυτό είναι το ελάσσον.