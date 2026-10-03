Ο Τόμας Μίλερ μίλησε για την κρίση που περνάει το γερμανικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μπορεί να επαναφέρει την εθνική στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Τόμας Μίλερ βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη (01/10) καλεσμένος στο αμερικάνικο podcast «The Late Run», οπού ανέλυσε εκτενώς την κρίση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο στη Γερμανία, αλλά και στην δυσκολία της χώρας να παράγει νέα ταλέντα που θα ενθουσιάσουν τον κόσμο.

«Το σίγουρο είναι ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία δύσκολη περίοδο, όπου δυσκολευόμαστε να βρούμε τη νέα γενιά που ο κόσμος πραγματικά θα απολαμβάνει να παρακολουθεί. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς παίζουμε. Έχει να κάνει επίσης με την ταυτότητα και, σε έναν βαθμό, με τη νοοτροπία».

Ο πρώην επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου αναφέρθηκε ακόμη και στην περίφημη γερμανική νοοτροπία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απουσιάζει τα τελευταία χρόνια από την εθνική ομάδα.

«Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος μας κοιτούσε και έλεγε: "Θέλουμε να έχουμε αυτή τη γερμανική νοοτροπία, να παλεύουμε μέχρι τέλους και να είμαστε ένας δυσάρεστος αντίπαλος σε κάθε στιγμή". Φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο το έχουμε χάσει αυτό. Ο τρόπος παιχνιδιού μας κάποιες φορές είναι λίγο υπερβολικά όμορφος, αλλά όχι αρκετά αποτελεσματικός. Δεν είμαστε αρκετά ψυχροί μπροστά στην εστία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου στη μέση».

Ο 37χρόνος πλέον παίκτης των Βανκούβερ Ουάιτκαπς έκανε επίσης λόγο και για το ρόστερ που καλείται να διαχειριστεί ο τωρινός προπονητής της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, τονίζοντας πως η χώρα διαθέτει μεν καλούς ποδοσφαιριστές, ωστόσο αυτό που πρέπει να πετύχουν είναι να βρουν τη χημεία που θα τους κάνει να λειτουργήσουν και πάλι ως ομάδα.

«Πιστεύω ότι μπορεί να φέρει ξεκάθαρες ιδέες. Και η σαφήνεια είναι πάντα καλή, γιατί έχουμε καλούς παίκτες. Δεν έχουμε, όμως, παίκτες που μπορούν από το πουθενά να κάνουν μόνοι τους μαγικά. Χρειαζόμαστε μία δυνατή ομάδα. Χρειαζόμαστε απλές συμπεριφορές στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε. Και μετά πρέπει να γίνουμε ξανά πολύ περισσότερο –όχι απλώς λίγο περισσότερο– ένας αντίπαλος απέναντι στον οποίο είναι δυσάρεστο να παίζεις».

Παρά την κριτική του, ο άλλοτε άσος των Βαυαρών εμφανίστηκε αισιόδοξος για την παρουσία του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ στον πάγκο της Εθνικής, θεωρώντας πως είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να βγάλει την ομάδα από την «κρίση» και να την οδηγήσει και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών.

«Νομίζω ότι έχει ξεκάθαρη ιδέα για το κομμάτι του παιχνιδιού στο οποίο θέλει να επικεντρωθεί. Ίσως είναι ένας καλός συνδυασμός σύγχρονου και old-school προπονητή. Έχει εμπειρία από ίσως τη μεγαλύτερη αγορά, την Premier League. Έπρεπε να διαχειριστεί μεγάλους παίκτες, αλλά παράλληλα έδωσε ευκαιρίες και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι διαθέτει τα κατάλληλα στοιχεία για αυτή τη δουλειά».

Ο επόμενος αγώνας της Γερμανίας είναι την ερχόμενη Κυριακή (04/10, 21:45), όπου θα ταξιδέψει στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League, μόλις μία εβδομάδα μετά το σπουδαίο «διπλό» της «γαλανόλευκης» με 0-1 μέσα στο Άουγκσμπουργκ.