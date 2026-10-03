Μύκονος - ΠΑΟΚ: «Θρίλερ» με το IRS, λίγο πριν το τζάμπολ
Το νέο ανανεωμένο πρωτάθλημα της Greek Basket League, ξεκινάει σήμερα (03/10) με την αναμέτρηση της Μυκόνου με τον ΠΑΟΚ (03/10, 15:00 LIVE από το Gazzetta).
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να γίνει στο νησί των... ανέμων, ωστόσο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, το βαν εξωτερικών μεταδόσεων δεν ήταν εφικτό να φτάσει στο νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνει η αναμέτρηση, χωρίς το instant replay.
Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ, γίνει προσπάθεια, προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική λύση για να είναι διαθέσιμο το instant replay στους διαιτητές. Αξίζει να σημειωθεί πως και την περασμένη σεζόν, υπήρξε ακριβώς το ίδιο θέμα, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διεξαχθεί χωρίς IRS.
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