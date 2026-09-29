Μεντβέντεφ: Kατέκτησε τον τρίτο τίτλο του μέσα στο 2026 στο Χανγκτσόου
Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ νίκησε με 7-5, 6-4 τον Αντρέι Ρούμπλεφ κατακτώντας τον τίτλο του ATP 250 στο Χανγκτσόου της Κίνας. Ο Ρώσος έφτασε τον 24ο τίτλο της καριέρας του, με αυτόν να είναι ο τρίτος του μέσα στο 2026.
Ο Μεντβέντεφ, ξεκίνησε τη πορεία του στη διοργάνωση από τον γύρο των «16». Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, Νο.105 παγκοσμίως. Ο Μεντβέντεφ νίκησε χωρίς μεγάλη δυσκολία με 7-6(6), 6-3 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
Στη συνέχεια του τουρνουά, ο Ρώσος αγωνίστηκε στα προημιτελικά απέναντι στον Κόλμαν Γουόνγκ, Νο.100 στο κόσμο, ο οποίος πάλεψε για να πάρει τη νίκη, όμως λύγισε από την υπεροχή και την ποιότητα του Νο.6 στο world ranking, με τον Μεντβέντεφ να επικρατεί με 6-3,7-6(2),6-3.
Στα ημιτελικά, ο Ρώσος τενίστας διασταυρώθηκε με τον Νο.84 στο κόσμο, Ρομάν Σαφιούλιν. Ο Μεντβέντεφ δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα και ξεπέρασε γρήγορα το εμπόδιο του Μαθιούλιν, συμπατριώτη του, νικώντας τον με 7-5, 6-4, πέρνοντας το εισητήριο για το τελικό του ATP 250.
Στο τελικό στο Χανγκτσόου, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αντιμετώπισε τον δυσκολότερο αντίπαλο που μπορούσε να βρει στο δρόμο για τον τίτλο, τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο ακόμα ένας συμπατριώτης του και Νο.24 στο world ranking, Ρούμπλεφ, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στο ρυθμό του Μεντβέντεφ, με το Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης να επικρατεί με 7-5, 6-4 μέσα σε μία ώρα και 35 λεπτά, κατακτώντας τον τρίτο του στη φετινή χρονιά.
Ο Μεντβέντεφ, έφτασε τον 11ο τίτλο του σε ATP 250 τουρνουά σε 14 παρουσίες σε τελικό στη συγκεκριμένη κατηγορία διοργανώσεων του ATP Tour.
Meddy the champ in Hangzhou 🏆@DaniilMedwed wins his third title of 2026, beating Rublev 7-5 6-4#HangzhouOpen pic.twitter.com/fS4yYYeU5f— Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2026
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