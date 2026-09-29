Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ νίκησε με 2-0 τον Αντρέι Ρούμπλεφ και κατέκτησε τον τρίτο τίτλο του μέσα στο 2026 στο ATP 250 του Χανγκτσόου της Κίνας.

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ νίκησε με 7-5, 6-4 τον Αντρέι Ρούμπλεφ κατακτώντας τον τίτλο του ATP 250 στο Χανγκτσόου της Κίνας. Ο Ρώσος έφτασε τον 24ο τίτλο της καριέρας του, με αυτόν να είναι ο τρίτος του μέσα στο 2026.

Ο Μεντβέντεφ, ξεκίνησε τη πορεία του στη διοργάνωση από τον γύρο των «16». Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, Νο.105 παγκοσμίως. Ο Μεντβέντεφ νίκησε χωρίς μεγάλη δυσκολία με 7-6(6), 6-3 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Στη συνέχεια του τουρνουά, ο Ρώσος αγωνίστηκε στα προημιτελικά απέναντι στον Κόλμαν Γουόνγκ, Νο.100 στο κόσμο, ο οποίος πάλεψε για να πάρει τη νίκη, όμως λύγισε από την υπεροχή και την ποιότητα του Νο.6 στο world ranking, με τον Μεντβέντεφ να επικρατεί με 6-3,7-6(2),6-3.

Στα ημιτελικά, ο Ρώσος τενίστας διασταυρώθηκε με τον Νο.84 στο κόσμο, Ρομάν Σαφιούλιν. Ο Μεντβέντεφ δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα και ξεπέρασε γρήγορα το εμπόδιο του Μαθιούλιν, συμπατριώτη του, νικώντας τον με 7-5, 6-4, πέρνοντας το εισητήριο για το τελικό του ATP 250.

Στο τελικό στο Χανγκτσόου, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ αντιμετώπισε τον δυσκολότερο αντίπαλο που μπορούσε να βρει στο δρόμο για τον τίτλο, τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο ακόμα ένας συμπατριώτης του και Νο.24 στο world ranking, Ρούμπλεφ, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στο ρυθμό του Μεντβέντεφ, με το Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης να επικρατεί με 7-5, 6-4 μέσα σε μία ώρα και 35 λεπτά, κατακτώντας τον τρίτο του στη φετινή χρονιά.

Ο Μεντβέντεφ, έφτασε τον 11ο τίτλο του σε ATP 250 τουρνουά σε 14 παρουσίες σε τελικό στη συγκεκριμένη κατηγορία διοργανώσεων του ATP Tour.