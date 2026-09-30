H βροχή έχει δημιουργήσει καθυστερήσεις στα παιχνίδια του ATP 500 του Τόκιο, μαζί και στην έναρξη του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Ετσεβερί.

Καθυστερήσεις στα παιχνίδια που γίνονται στα ανοικτά γήπεδα για το ATP 500 του Τόκιο έχει φέρει η βροχή στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Μαζί και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Ετσβερί για τον 1ο γύρο. Το παιχνίδι είναι το 2ο στο πρόγραμμα στο «Kinoshita Group Show Cort», όμως η βροχή καθυστερεί την έναρξή του.

Με ανακοίνωση των διοργανωτών τα παιχνίδια στα ανοικτά γήπεδα θα αρχίσουν στις 15:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος) και πριν από το παιχνίδι του Τσιτσιπά είναι αυτό του Γίρι Λεχέτσκα με τον Ζιζού Μπεργκς, που διεκόπη στα πρώτα games. Κάτι που σημαίνει πως αν δεν υπάρξουν άλλα προβλήματα με τη βροχόπτωση, το παιχνίδι θα αρχίσει μετά τις 11:00, ώρα Ελλάδος.

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【お知らせ】

雨の影響のため

外コートの試合は NB15:00に変更となりました。 September 30, 2026

Ο Βασερό περιμένει Τσιτσιπά ή Ετσεβερί

Αντίθετα κανονικά συνεχίζεται η δράση στο κεντρικό κορτ το «Colosseum» και νωρίτερα ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι του προγράμματος, με τον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό (Νο.18) να νικά τον Αλεξάντερ Μπλοξ με 7-6(2), 7-6(4) και να περνά στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Τόμας Ετσεβερί.