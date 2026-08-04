Τσιτσιπάς: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα του στο Μοντρεάλ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ακόμη ένα τουρνουά της Αμερικής βλέπει την πρεμιέρα του ν' αναβάλλεται. Ο αγώνας του κόντρα στον Μάρτιν Νταμν δεν θα πραγματοποιηθεί στο πρόγραμμα της τρίτης ημέρας, όπως είχε ανακοινωθεί.
Από το βράδυ της Κυριακής (2/8) οι καιρικές συνθήκες στην πόλη του Καναδά ήταν άσχημες με τις βροχές να αναβάλλουν πολλές αναμετρήσεις του προγράμματος. Ο καιρός δεν ήταν καλύτερος, με συνέπεια να υπάρχουν εκ νέου αναβολές παιχνιδιών.
Σε ένα από αυτά ήταν και η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα κόντρα στον Αμερικανό τενίστα, Μάρτιν Νταμν. Το πότε θα προγραμματιστεί ξανά το ματς αυτό θα γίνει γνωστό τις επόμενες ώρες, μιας και οι βροχές αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στη διεξαγωγή των αγώνων.
Σημειώνεται πως οι διοργανωτές δεν έχουν βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση για το ματς αυτό. Ωστόσο, στο πρόγραμμα της ημέρας το αφαίρεσαν.
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