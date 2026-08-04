Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Με Σάλιακα και Ρόκα ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ματς της σεζόν θα υποδεχτεί τη Ναϊμέγκεν στο Φάληρο στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων.
Oι Πειραιώτες θα παραταχθούν σε διάταξη 4-2-3-1. O Πόποβιτς στην εστία, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Κάρμο και Μπρούνο μπροστά του. Γκαρθία - Μουζακίτης δίδυμο στα χαφ, με τον Τσικίνιο σε επιτελικό ρόλο. Ροντινέι - Ρόκα στα «φτερά» και φορ ο Ελ Καμπί.
Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Πόποβιτς - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα - Ελ Καμπί
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Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Σιπιόνι, Ζοάο Σίλβα, Μαφέο,Φίλης
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