Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Μάρτιν Νταμν από τις ΗΠΑ στον 1ο γύρο στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες μετά τη νίκη επί του Κίγκαν Ράις, έμαθε και την κλήρωσή του στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ.

Ο 27χρονος παίκτης στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον 22χρονο Μάρτιν Νταμν (Νο.104) από τις ΗΠΑ, που επίσης πέρασε από τον προκριματικό γύρο.

Οι Τσιτσιπάς και Νταμν θα βρεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορά και το παιχνίδι τους θα γίνει τη Δευτέρα (3/8). Ο νικητής στα φάση των «64» θα παίξει με τον Βραζιλιάνο, Ζοάο Φονσέκα, Νο.22 στο ταμπλό.

Ο Κάσπερ Ρουντ είναι πιθανός αντίπαλος των δύο στον 3ο γύρο και ο Μπεν Σέλτον στον 4ο γύρο. Στα προημιτελικά υπάρχει πιθανή συνάντηση με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και στα ημιτελικά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.