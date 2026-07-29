Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά της Ουάσινγκτον όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η βροχή έφερε τα πάνω - κάτω στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας διακοπές σε όλα τα ματς που έλαβαν χώρα, επηρεάζοντας παράλληλα και τα επόμενα παιχνίδια του προγράμματος. Ένα από αυτά που επηρεάστηκαν με αποτέλεσμα να αναβληθεί ήταν η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Μετά τις σφοδρές καταιγίδες στην αμερικανική πόλη, το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας πήγε πίσω. Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα ήταν προγραμματισμένη για τις 18:00 τοπική (01:00 ώρα Ελλάδας), ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Η αγωνιστική δράση, μετά τη διακοπή των παιχνιδιών, επέστρεψε περίπου στις 20:00 τοπική (03:00 ώρα Ελλάδας). Η καθυστέρηση αυτή ανάγκασε τους διοργανωτές να αναβάλλουν το ματς του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, το οποίο έκλεινε το πρόγραμμα στο κεντρικό court του θεσμού.

Αυτό έγινε γνωστό μέσω των social media της διοργάνωσης, με τους ιθύνοντες να τονίζουν πως αναβλήθηκαν και τα ματς στο ταμπλό του διπλού. Η εξέλιξη αυτή θα μεταφέρει το ματς του 27χρονου Έλληνα τενίστα στο πρόγραμμα της τρίτης ημέρας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.