Ο Γιοχάνς Φοίγκτμαν ρίχνει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του με την Γερμανία και θα τιμηθεί για την προσφορά του.

Όλα τα ωραία κάποτα τελειώνουν. Έτσι και για τον Γιοχάνες Φόιγκτμαν που αποσύρεται από την εθνική Γερμανίας μετά από 11 χρόνια στα οποία πανηγύρισε αρκετές επιτυχίες.

Μετά από 128 ματς με τη φανέλα της πατρίδας του, αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους. Όντας κομβικός στα μετάλλια που κατέκτησε η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το Παγκόσμιο το 2023 αλλά και το Eurobasket του 2025. Τρίτος και χάλκινο μετάλλιο το 2022 στο Εurobasket.

Οι Γερμανοί θα τον τιμήσουν για την προσφορά του στην Εθνική ομάδα την Πέμπτη (27/08) στο ματς της χώρας του κόντρα στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στα 33 του χρόνια θα συνεχίζει να αγωνίζεται στη Μπάγερν Μονάχου.