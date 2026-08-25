Γερμανία: Τίτλοι τέλους για τον Φόιγκτμαν
Όλα τα ωραία κάποτα τελειώνουν. Έτσι και για τον Γιοχάνες Φόιγκτμαν που αποσύρεται από την εθνική Γερμανίας μετά από 11 χρόνια στα οποία πανηγύρισε αρκετές επιτυχίες.
Μετά από 128 ματς με τη φανέλα της πατρίδας του, αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους. Όντας κομβικός στα μετάλλια που κατέκτησε η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το Παγκόσμιο το 2023 αλλά και το Eurobasket του 2025. Τρίτος και χάλκινο μετάλλιο το 2022 στο Εurobasket.
Οι Γερμανοί θα τον τιμήσουν για την προσφορά του στην Εθνική ομάδα την Πέμπτη (27/08) στο ματς της χώρας του κόντρα στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στα 33 του χρόνια θα συνεχίζει να αγωνίζεται στη Μπάγερν Μονάχου.
Johannes Voigtmann has announced his retirement from the German national basketball team: https://t.co/iZXX5w6ULA— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 25, 2026
After 11 years wearing the DBB jersey, the 33-year-old Bayern center steps away as both a world and European champion – and as one of the most successful players in… pic.twitter.com/ybpzZAA6Y6
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