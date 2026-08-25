O ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του στο Μέτσοβο για να είναι πανέτοιμος για τη σεζόν που έρχεται, όπου έχει υψηλούς στόχους.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μέτροβο χωρίς τους διεθνείς Όσμαν, Καλάθη, Περσίδη και Μπαζίνα, αλλά με νεοαποκτηθέντες νεαρούς Σπανό και Χαραλαμπίδη, να βρίσκονται για πρώτη φορά στην αποστολή. Μαζί είναι και ο Χουγκάζ, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο για την πλήρη επιστροφή μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Εκεί θα χτιστεί ο... νέος ΠΑΟΚ που έχει υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν, με τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο. Η σκληρή δουλειά συνεχίστηκε για τον Δικέφαλλο του Βορρά και την Τρίτη, με τους παίκτες του να βρίσκονται στο γυμναστήριο από το πρωί.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ακολουθούν δύο φιλικά, αρχικά με το Περιστέρι (29/8) και στην συνέχεια με τον Βίκο Ιωαννίνων (31/8).