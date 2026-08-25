Τα μεταγραφικά δεδομένα στον Παναθηναϊκό

Διαβάστε στο Gazzetta για το καυτό φινάλε που έρχεται στην μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι. Τι παίζει με Στάγκε, Λούζα, Μπρόζοβιτς, Αλ Μουστράτι και Ουναϊ.

Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (27/8, 20:00, Live από το Gazzetta) παίζει έναν καλοκαιρινό ευρωπαϊκό τελικό επιβίωσης στη Τσεχία κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 της Αθήνας, στο οποίο το Τριφύλλι ήταν εμφανώς ανώτερο, άξιζε την νίκη αλλά πέταξε την ευκαιρία του προβαδίσματος στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Την ώρα που ο οργανισμός προετοιμάζεται για αυτή την αναμέτρηση στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης σε ένα πολύ ενεργό και δαπανηρό καλοκαίρι. Έντεκα παίκτες και 27 εκατομμύρια ευρώ μετά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για τα τελευταία... ψώνια, τα οποία ευελπιστεί να του ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ατομική ποιότητα στο ρόστερ, ώστε ο Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει τα καλύτερα δυνατά εργαλεία για να φτιάξει μία σούπερ ανταγωνιστική ομάδα.

Η πώληση Τσέριν και οι δύο χαφ

Από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ο Παναθηναϊκός ευελπιστούσε να έρθει πρόταση για κάποιον από τους ξένους κεντρικούς του χαφ και η Αλ Ουάχντα με τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Άνταμ Τσέριν... ξεκλείδωσε και την δεύτερη μεταγραφή μέχρι το φινάλε του παζαριού. Η άμεση πώληση και όχι η παραχώρηση του διεθνούς άσου μετά το ματς στη Τσεχία ήρθε καθώς εδώ και δέκα ημέρες που υπήρχε στο τραπέζι η προσφορά, το μυαλό του παίκτη ήταν αλλού, μιας και το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι ηγεμονικό και θα αγγίζει τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ, τρεις φορές πάνω από την σύμβασή του στο Τριφύλλι. Εκτός, λοιπόν, από ένα «8» από το πάνω ράφι, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά και για έναν κεντρικό μέσο, ο οποίος θα έχει πιο ανεπτυγμένα τα αμυντικά του χαρίσματα, προσθέτοντας στοιχεία που αυτή την στιγμή μοιάζουν να απουσιάζουν από τον άξονα της ομάδας.

Η κινητικότητα για Τουμπά και η απόκτηση στόπερ

Από κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, έχει κάνει προεργασία και για την απόκτηση στόπερ, ώστε να έχει μια ακόμη μία αξιόπιστη διαθέσιμη επιλογή πίσω από τον Φαν Ντρόγκελεν και τον Ντε Φράι. Τώρα υπάρχει μόνο ο Κάτρης, ο Τουμπά έχει απογοητευτική εικόνα ενώ ο Πάλμερ και η διαθεσιμότητά του αποτελούν ερωτηματικό. Για τον Αλγερινό στόπερ υπάρχει κινητικότητα από την Ολλανδία και το Βέλγιο αλλά όχι πρόταση μέχρι στιγμής, κάτι που είναι πιθανό να προκύψει τις επόμενες ημέρες. Δεν αποκλείεται ακόμη και αν δεν έρθει πρόταση για τον Τουμπά ή τον Πάλμερ, ο Παναθηναϊκός να κάνει την κίνησή του για κεντρικό αμυντικό.

Οι... άγνωστοι Χ και τα ονόματα που «παίζουν»

Για την κίνηση στο «8» είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός ασχολείται με δύο περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Παίκτες από το πάνω ράφι, δύσκολες και δαπανηρές περιπτώσεις. Καθημερινά γράφονται ονόματα. Εντός κι εκτός Ελλάδος.

Οι «πράσινοι» το απόγευμα της Δευτέρας διέψευσαν κάθε πιθανότητα για τον Μπρόζοβιτς ενώ τα ονόματα του Αλ Μουστράτι του Μπίλινγκ δεν έχουν απασχολήσει μέχρι και σήμερα το Τριφύλλι.

Ο Γενς Στάγκε της Βέρντερ Βρέμης είναι ο διακαής πόθος, οι Γερμανοί δεν πέφτουν κάτω από τα 15 εκατομμύρια ευρώ αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια ανατροπή τις τελευταίες ημέρες, με τον παίκτη να πιέζει προς την αποχώρησή του, καθώς θέλει να αλλάξει ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Ο Λούζα της Γουότφορντ έχει προταθεί και βρίσκεται στα πιο χαμηλά κλιμάκια της λίστας αυτή την στιγμή ενώ όσο ο Ουναϊ δεν βρίσκει ομάδα για να φύγει από την Τζιρόνα, θα είναι μια υπόθεση με πολύ λίγες αλλά υπαρκτές πιθανότητες για μια μεγάλη επιστροφή.