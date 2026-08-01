Οι παίκτριες που θα βρει στον δρόμο της η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Τορόντο.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο WTA 1000 του Καναδά στο Τορόντο την ερχόμενη εβδομάδα.

Η Ελληνίδα τενίστρια που βρίσκεται στο Νο.29 του ταμπλό στην πρεμιέρα της θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια που θα προκύψει από την αναμέτρηση της Ζεϊνέπ Σονμέζ με τη Ρεμπέκα Μαρίνο. Σε περίπτωση που η Σάκκαρη καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το πρώτο εμπόδιο, η συνέχεια θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Στον επόμενο γύρο θα βρει απέναντί της την Κόκο Γκοφ, η οποία είναι το Νο. 4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το μονοπάτι της Σάκκαρη μέχρι τον μεγαλο τελικό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο αν καταφέρει να προκριθεί μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς εκεί είναι πιθανό να συναντήσει την πρωταθλήτρια του Wimbledon, Λίνα Νόσκοβα.

