Τσιτσιπάς: Η κλήρωσή του στο 250άρι στο Γκστάαντ της Ελβετίας
Η περίοδος στο γρασίδι ουσιαστικά ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής (12/7) με τον τελικό του Wimbledon ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τους αγώνες του στη συγκεκριμένη επιφάνεια.
Ο 27χρονος παίκτης παίρνει μέρος στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας, που ξεκινά τη Δευτέρα (13/7). Ο Τσιτσιπάς στον 1o γύρο θα αντιμετωπίσει τον Περουβιανό, Ιγκνάσιο Μπούσε, από τον οποίο ηττήθηκε πριν από τρεις βδομάδες στον 1ο γύρο στο 250άρι τουρνουά στη Μαγιόρκα.
Σε περίπτωση πρόκρισης ο Τσιτσιπάς στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό, Τζερόμ Κιμ (Νο.196) ή παίκτη από τα προκριματικά. Στα προημιτελικά διασταυρώνεται με τον Άρτουρ Ρίντερκνες και στα ημιτελικά με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.1 στο ταμπλό.
Στο κάτω μισό του ταμπλό ο Κάσπερ Ρουντ είναι το Νο.2, ενώ ξεχωρίζουν ακόμη οι συμμετοχές του Βαλετνίν Βασερό, Σταν Βαβρίνκα και Μίομιρ Κετσμάνοβιτς.
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