Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο πρώτο του ματς στο γρασίδι ηττήθηκε με 7-6(4), 6-3 από τον Ιγνάσιο Μπουσέ, μένοντας εκτός από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μαγιόρκα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στη grass season και στο Wimbledon θα λάβει μέρος, έχοντας παίξει μόνο ένα επίσημο ματς στο γρασίδι. Ο Έλληνας τενίστας έχασε από τον Ιγνάσιο Μπουσέ με 7-6(4), 6-3 το ματς στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μαγιόρκα.

Τρία χαμένα break point για τον καθένα και το tie-break έδωσε τη λύση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σε καλή κατάσταση πίσω από το σερβίς τους. Βέβαια, στο τέταρτο game η ροή του ματς διεκόπη για λίγο μιας και οι δύο τενίστες είχαν θέμα με τα μπαλάκια. Αυτό, μάλιστα, έφτασε σε σημείο τον Στέφανο Τσιτσιπάς να ζητά την παρέμβαση του supervisor στο ματς.

Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, ωστόσο τα break points που βρήκαν οι δύο τενίστες δεν έγιναν εκμεταλλεύσιμα. Αυτό έφερε το πρώτο σετ στο tie-break. Εκεί, ξεκίνησε εξαιρετικά ο Ιγνάσιο Μπουσέ, ο οποίος με mini break (3-1) βρήκε προβάδισμα. Ο ίδιος έφτασε σε τετραπλό set point (6-2), το οποίο δεν κατάφερε να αποτρέψει ο Έλληνας τενίστας στη συνέχεια με τον Περουβιανό να παίρνει προβάδισμα με 7-6(4).

Το break από νωρίς δεν βρήκε... απάντηση

Tο δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Ιγνάσιο Μπουσέ να σερβίρει. Ο Περουβιανός κράτησε το σερβίς του και αμέσως μετά με... δώρο του Στέφανου Τσιτσιπά πέτυχε το break (2-0). Ο 22χρονος υπερασπίστηκε το break του (3-0) και στη συνέχεια δεν απειλήθηκε από τον Έλληνα τενίστα.

Το 6-3 ήταν το τελικό σκορ του σετ, με τον Μπουσέ να παίρνει τη νίκη και να περνάει στον επόμενο γύρο. Ο Περουβιανός θ' αντιμετωπίσει τον Βιτ Κοπρίβα, ο οποίος επικράτησε του Νταμίρ Ντζουχμούρ με 6-3, 6-4.