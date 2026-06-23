- Τρία χαμένα break point για τον καθένα και το tie-break έδωσε τη λύση
- Το break από νωρίς δεν βρήκε... απάντηση
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στη grass season και στο Wimbledon θα λάβει μέρος, έχοντας παίξει μόνο ένα επίσημο ματς στο γρασίδι. Ο Έλληνας τενίστας έχασε από τον Ιγνάσιο Μπουσέ με 7-6(4), 6-3 το ματς στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μαγιόρκα.
Τρία χαμένα break point για τον καθένα και το tie-break έδωσε τη λύση
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σε καλή κατάσταση πίσω από το σερβίς τους. Βέβαια, στο τέταρτο game η ροή του ματς διεκόπη για λίγο μιας και οι δύο τενίστες είχαν θέμα με τα μπαλάκια. Αυτό, μάλιστα, έφτασε σε σημείο τον Στέφανο Τσιτσιπάς να ζητά την παρέμβαση του supervisor στο ματς.
Tremendo lío en el partido entre Tsitsipas y Buse por las bolas.June 23, 2026
Bronca con el umpire de Stefanos. #MallorcaChampionships #ATP pic.twitter.com/qFfEcbsWTL
Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, ωστόσο τα break points που βρήκαν οι δύο τενίστες δεν έγιναν εκμεταλλεύσιμα. Αυτό έφερε το πρώτο σετ στο tie-break. Εκεί, ξεκίνησε εξαιρετικά ο Ιγνάσιο Μπουσέ, ο οποίος με mini break (3-1) βρήκε προβάδισμα. Ο ίδιος έφτασε σε τετραπλό set point (6-2), το οποίο δεν κατάφερε να αποτρέψει ο Έλληνας τενίστας στη συνέχεια με τον Περουβιανό να παίρνει προβάδισμα με 7-6(4).
Το break από νωρίς δεν βρήκε... απάντηση
Tο δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Ιγνάσιο Μπουσέ να σερβίρει. Ο Περουβιανός κράτησε το σερβίς του και αμέσως μετά με... δώρο του Στέφανου Τσιτσιπά πέτυχε το break (2-0). Ο 22χρονος υπερασπίστηκε το break του (3-0) και στη συνέχεια δεν απειλήθηκε από τον Έλληνα τενίστα.
Το 6-3 ήταν το τελικό σκορ του σετ, με τον Μπουσέ να παίρνει τη νίκη και να περνάει στον επόμενο γύρο. Ο Περουβιανός θ' αντιμετωπίσει τον Βιτ Κοπρίβα, ο οποίος επικράτησε του Νταμίρ Ντζουχμούρ με 6-3, 6-4.
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