Ο δεύτερο φιναλίστ του τελικού στο Wimbledon θα είναι ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε με 6-4, 6-4, 6-3 του Νόβακ Τζόκοβιτς και θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο ματς της Κυριακής (12/7) κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες διατήρησαν τα games τους. Ο Γιανίκ Σίνερ ήταν αυτός που απείλησε πρώτη φορά το σερβίς του Νόβακ Τζόκοβις. Ο Σέρβος, όμως, βρήκες τις λύσεις και απέτρεψε πιθανό break από τον αντίπαλό του.
Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν έγινε στο 9ο και κρίσιμο game του σετ. Ο Ιταλός τενίστας μπορεί να έχασε μία τεράστια να κάνει το break, χάνοντας πολύ εύκολο smash για το επίπεδό του αλλά στη συνέχεια κατάφερε να φτάσει στο... σπάσιμο. Με το 5-4 υπέρ του και τις μπάλες στα χέρια, ο Νο.1 του κόσμου δεν λάθεψε και κατέκτησε το σετ με 6-4.
Με παρόμοιο τρόπο εξελίχθηκε το δεύτερο σετ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διατήρησε τα σερβίς του, στο πέμπτο game έσβησε δύο break points του Γιανίκ Σίνερ και στο 7ο game δέχθηκε break.
Ο Ιταλός τενίστας διατήρησε το προβάδισμα του με εύκολο hold (5-3). Αντίστοιχα κράτησε το σερβίς του ο Σέρβος, ωστόσο δεν κατάφερε ν' αποτρέψει τον αντίπαλό του στην κατάκτηση του σετ με 6-4.
Στο τρίτο σετ ο Γιανίκ Σίνερ είχε πολύ καλό μομέντουμ και πολύ νωρίς έκανε το break στο σερβίς του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο 39χρονος Σέρβος προσπάθησε να βρει break, ωστόσο ο Ιταλός του έσβησε το break point στο 4ο game.
Ο κάτοχος του περυσινού Wimbledon κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα του ενός break και έτσι έφτασε να κατακτήσει ακόμη ένα σετ με 6-4 για να πανηγυρίσει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
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