Στον τελικό του τουρνουά στο Χάλε προκρίθηκε ο Τέιλορ Φριτζ παίρνοντας τη νίκη στον ημιτελικό κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-7(4), 6-4, 7-5.

Ο Τέιλορ Φριτζ βρίσκεται σε περίοδο ανάκαμψης και αυτό το αποδεικνύει και μέσα στο court. O Αμερικανός τενίστας προκρίθηκε σε δεύτερο σερί τελικό στο γρασίδι, παίρνοντας τη νίκη κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-7(4), 6-4, 7-5 στον ημιτελικό του τουρνουά στο Χάλε.

Αυτή ήταν η έβδομη σερί νίκη του Φριτζ κόντρα στον Ζβέρεφ, μετρώντας πλέον 10 επικρατήσεις στα 15 μεταξύ τους ματς. Ο Νο.9 του κόσμου, αν και βρέθηκε πίσω στα σετ, εκμεταλλεύτηκε τα σωματικά προβλήματα που προέκυψαν στον Γερμανό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασε στην ανατροπή.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σετ έφτασε μέχρι τέλους. Οι δύο τενίστες δεν έχασαν σερβίς και το tie-break έδωσε τη λύση. Εκεί, ο κάτοχος του φετινού Roland Garros με ένα mini break έκανε το 7-4 και πήρε το προβάδισμα στον ημιτελικό με 7-6(4).

Παρά το κεφάλι στο σκορ, ο Ζβέρεφ αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια του ματς. Δύο φορές πήρε ιατρικό time out, φεύγοντας από το court. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρκετά την απόδοσή του με τον Φριτζ να ψάχνει τις ευκαιρίες για ένα break. Τόσο στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο σετ ένα... σπάσιμο του Αμερικανού προ το τέλος έκανε τη διαφορά.

Με 6-4 και 7-5 ο Νο.9 του κόσμου κατέκτησε τα επόμενα δύο σετ και έφτασε στη νίκη για να πάρει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά στο Χάλε. Στον τελικό θα βρεθεί απέναντι στον νικητή του ματς, Φράνσις Τιάφο - Ντάνιελ Αλτμάιερ.