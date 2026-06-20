Τσιτσιπάς: Η κλήρωσή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα
Μια εβδομάδα πριν τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει... πρόβα τζενεράλε στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο θεσμό, καθώς και το μονοπάτι του στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Πρώτος αντίπαλος για τον 27χρονο τενίστα θα είναι ο Ιγνάσιο Μπουσέ στον πρώτο γύρο του ισπανικού τουρνουά. Ο 22χρονος Περουβιανός βρίσκεται στο Νο.35 του κόσμου και είναι στο Νο.5 του ταμπλό. Ο ίδιος, μάλιστα, πριν μερικές εβδομάδα είχε κατακτήσει τον τίτλο στο τουρνουά του Αμβούργου.
Οι δύο τενίστες θα συναντηθούν για πρώτη φορά και ο νικητής της αναμέτρησής τους θα παίξει στη φάση των "16" είτε με τον Βιτ Κοπρίβα, είτε με τον αθλητή από τα προκριματικά. Στα προημιτελικά ο πιο πιθανός αντίπαλος μοιάζει ο Φράνσις Τιάφο.
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Πιθανοί προημιτελικοί
- Λουτσιάνο Νταρντέρι - Αντριάν Μαναρινό
- Φράνσις Τιάφο - Ιγνάσιο Μπουσέ
- Μαριάνο Ναβόνε - Αλεχάντρο Ταμπίλο
- Κορεντίν Μουτέ - Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα
Οι αγώνες του τουρνουά στο κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (21/6). Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει τον τίτλο στη διοργάνωση το 2022, επικρατώντας του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ στον τελικό.
Mallorca ATP 250 Main Draw Singles pic.twitter.com/CXEawFAMjd— Tennis Draws (@DrawsTennis) June 20, 2026
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