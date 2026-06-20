Τον πρώτο του αντίπαλο και το μονοπάτι του στο τουρνουά της Μαγιόρκα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6).

Μια εβδομάδα πριν τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει... πρόβα τζενεράλε στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο θεσμό, καθώς και το μονοπάτι του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πρώτος αντίπαλος για τον 27χρονο τενίστα θα είναι ο Ιγνάσιο Μπουσέ στον πρώτο γύρο του ισπανικού τουρνουά. Ο 22χρονος Περουβιανός βρίσκεται στο Νο.35 του κόσμου και είναι στο Νο.5 του ταμπλό. Ο ίδιος, μάλιστα, πριν μερικές εβδομάδα είχε κατακτήσει τον τίτλο στο τουρνουά του Αμβούργου.

Οι δύο τενίστες θα συναντηθούν για πρώτη φορά και ο νικητής της αναμέτρησής τους θα παίξει στη φάση των "16" είτε με τον Βιτ Κοπρίβα, είτε με τον αθλητή από τα προκριματικά. Στα προημιτελικά ο πιο πιθανός αντίπαλος μοιάζει ο Φράνσις Τιάφο.

Πιθανοί προημιτελικοί

Λουτσιάνο Νταρντέρι - Αντριάν Μαναρινό

Φράνσις Τιάφο - Ιγνάσιο Μπουσέ

Μαριάνο Ναβόνε - Αλεχάντρο Ταμπίλο

Κορεντίν Μουτέ - Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα

Οι αγώνες του τουρνουά στο κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (21/6). Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει τον τίτλο στη διοργάνωση το 2022, επικρατώντας του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ στον τελικό.