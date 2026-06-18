Τσιτσιπάς: Θα λάβει μέρος στο Swiss Open

Δημήτρης Μύτικας
Τσιτσιπάς: Θα λάβει μέρος στο Swiss Open
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Το επόμενο τουρνουά, στο οποίο θα λάβει μέρος ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο επερχόμενο Wimbledon, έγινε γνωστό.

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά στη Μαγιόρκα έγινε γνωστό ακόμη ένα τουρνουά στο οποίο θα λάβει μέρος ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ολοένα και... γεμίζει το αγωνιστικό του καλεντάρι ο Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, έπειτα από τουρνουά στη Μαγιόρκα και το Wimbledon, έγινε γνωστό πως θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Ελβετίας από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου.

Έπειτα από δύο χρόνια, ο Έλληνας τενίστας θα λάβει ξανά μέρος στη διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στο Γκστάαντ πριν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το τελευταίο μέρος της σεζόν. Η καλύτερη πορεία του 27χρονου τενίστα στο εν λόγω τουρνουά είναι έως τα ημιτελικά, όταν και ηττήθηκε από τον Ματέο Μπερετίνι.

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Σημειώνεται πως στο τουρνουά της Ελβετίας αναμένεται να συμμετάσχει ο περσινός νικητής Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο Κάσπερ Ρουντ και ο Βαλεντέν Βασερό.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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