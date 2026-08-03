Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τη Φούλαμ του Αλβάρο Αρμπελόα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ.

«Ψώνια» από την Ισπανία έκανε η Φούλαμ και συγκεκριμένα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αλβάρο Αρμπελόα είχε ζητήσει την επανένωση με δυο πρώην παίκτες του στη Μαδρίτη και η διοίκηση της αγγλικής ομάδας εκπλήρωσε το αίτημά του.

Ο λόγος για τον 22χρονο επιθετικό Γκονζάλο Γκαρθία, αλλά και τον 21χρονο μέσο, Θέσαρ Παλάσιος, οι οποίοι εγκαταλείπουν από κοινού τους Μερένγκες για να συνεχίσουν την καριέρα τους στη Φούλαμ. Ο Γκαρθία πάντως αποτελεί δεδομένα την πιο ηχηρή κίνηση εκ των δυο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φούλαμ κατάφερε να αποκτήσει το 70% των δικαιωμάτων του για το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Ρεάλ ωστόσο να διατηρεί ένα ποσοστό της τάξεως του 30% σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αντίστοιχο ήταν και το deal για τον Παλάσιος, με τους Μερένγκες να διατηρούν ένα ποσοστό 30% και να βάζουν στην τσέπη 10 εκατομμύρια από την πώλησή του. Αμφότεροι υπέγραψαν συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031 με τη Φούλαμ, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα.

Θυμίζουμε πως την προηγούμενη σεζόν ο Γκονζάλο Γκαρθία αποτέλεσε σημαντική λύση στην κορυφή της επίθεσης της Ρεάλ με οκτώ γκολ και τρεις ασίστ σε 39 συμμετοχές, ενώ ο Παλάσιος αγωνίστηκε κυρίως στην Καστίγια με μόλις επτά συμμετοχές στην πρώτη ομάδα.