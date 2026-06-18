Μπαντόσα για Τσιτσιπά: «Του αξίζει η... επίθεση»

Η Πάουλα Μπαντόσα έκανε λόγο για τοξικές σχέσεις σε δηλώσεις της, κάνοντας αναφορά στον Στέφανο Τσιτσιπά υπογραμμίζοντας πως του αξίζει η «επίθεση».

Έχοντας πανηγυρίσει μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Κόκο Γκοφ, η Πάουλα Μπαντόσα προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στο Βερολίνο. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε η Ισπανίδα τενίστρια μίλησε για τα όσα περνάει τον τελευταίο καιρό, αναφερόμενη σε τοξικές σχέσεις.

Η ίδια... φωτογράφισε τη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά, λέγοντας πως τα πράγματα γίνονταν όλο και πιο περίπλοκα. Ξεκαθάρισε εμμέσως πλην σαφώς πως οι δύο τους μετά το χωρισμό δεν έχουν καλή σχέση, τονίζοντας στη συνέχεια πως η... επίθεση που δέχεται του αξίζει.

Οι δηλώσεις της Πάουλα Μπαντόσα

«Έχω περάσει από διάφορους χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι και γνωρίζω πως έχουν τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό. Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην, αν είναι κανονικός άνθρωπος και η σχέση σας παραμείνει φυσιολογική. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα».

Η διευκρίνησή της στο όρο «τοξικα»:

«Εδώ και μερικούς μήνες, επιτέλους, βρίσκομαι σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που πρέπει να περάσεις ως γυναίκα και τώρα νιώθω ξανά δυνατή».

Η αναφορά της στον Στέφανο Τσιτσιπά:

«Μπορώ να δω ήδη τους αυριανούς τίτλους: "Η Μπαντόσα επιτίθεται στον Τσιτσιπά". Λοιπόν, του αξίζει!».