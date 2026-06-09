Τσιτσιπάς: Παίζει στη Μαγιόρκα πριν το Wimbledon
Μετά το τέλος του Roland Garros και την κατάκτηση του τίτλου από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, η σεζόν στο τένις μπαίνει σε grass mode. Έτσι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει επιλέξει το πρώτο τουρνουά στο γρασίδι, στο οποίο θα λάβει μέρος πριν το Wimbledon.
Ο Έλληνας τενίστας αποχαιρέτησε πολύ γρήγορα το γαλλικό Grand Slam, χάνοντας στον δεύτερο γύρο από τον Ματέο Αρνάλντι, με συνέπεια να υποχωρήσει στο Νο.83 της παγκόσμιας κατάταξης. Πλέον η προσοχή του στρέφεται στη σεζόν του γρασιδιού, στην οποία προσέθεση ακόμη ένα τουρνουά.
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Μαγιόρκα, λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεών του στο Wimbledon. Το ισπανικό τουρνουά είναι προγραμματισμένο από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, ενώ το βρετανικό Grand Slam είναι από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου.
Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει το τρόπαιο στο τουρνουά της Μαγιόρκα στο 2022. Ο ίδιος επιστρέφει, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του μέσω του λογαριασμού της διοργάνωσης στα social media.
🌱🎾 Back where it all clicked.— Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 9, 2026
2022 champion Stefanos Tsitsipas returns to the Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships.
The Greek star is back on the grass courts where he lifted the trophy in 2022. Ready for another week of big matches in Mallorca. 🔥 @stefanos pic.twitter.com/6JNTadiD1E
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