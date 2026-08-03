Ο Χουάν Μπαουζά είναι μία ανάσα από τον Λεβαδειακό.

Ο Λεβαδειακός είναι κοντά σε μία ακόμα μεταγραφή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ, η ομάδα της Βοιωτίας έχει κλείσει τον 30χρονο (3/5/96) Αργεντινό μεσοεπιθετικό Χουάν Φρανσίσκο Μπαουζά.

«Ο Χουάν Μπαουζά είναι κοντά στο να γίνει παίκτης του Λεβαδειακού. Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, ώστε να αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Κραϊόβα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι δεξιοπόδαρος παίζει ως δεκάρι, αλλά και στα άκρα της επίθεσης κι έχει ύψος 1,77. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Κολόν και είχε 4 ματς με την πρώτη ομάδα. Τη μεγαλύτερη καριέρα την έκανε στη Ρουμανία με τη φανέλα της Κραϊόβα, με την οποία είχε από το 2021 87 ματς, 17 γκολ και 20 ασίστ και προφανώς τον γνωρίζει καλά ο τεχνικός του Λεβαδειακού Ηλίας Χαραλάμπους από τη θητεία του στη Στεάουα.

Την περασμένη σεζόν ο Μπαουζά έπαιξε δανεικός στην Ατλέτικο Νασιονάλ και είχε 34 ματς και 4 γκολ, ενώ έδωσε και 4 ασίστ. Στην Ευρώπη έχει παίξει επίσης στην Πολωνία για την Γκόρνικ Ζάμπρζε, με την οποία είχε 7 ματς.