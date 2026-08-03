Τσαλόμπα: Μια... ανάσα από την Κόμο του Δουβίκα ο 27χρονος
Πολύ κοντά στην Κόμο ο Τρέβο Τσαλόμπα! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο 27χρονος Άγγλος αμυντικός ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας για να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A.
Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για deal που θα ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ συν 6 εκατ. ευρώ μπόνους με ρήτρα μεταπώλησης. Η πρόθεση του παίκτη ήταν να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας και όπως όλα δείχνουν θα είναι συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα από την ερχόμενη σεζόν.
Υπενθυμίζεται πως η Κόμο θα είναι παρούσα για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του επόμενου Champions League. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Τσέλσι.
🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement to sign Trevoh Chalobah from Chelsea, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
Club to club agreement in place at €30m fixed fee, €6m add-ons and sell-on clause for the English centre back.
Chalobah wanted Italy + ready for UCL football. pic.twitter.com/YH5iRPRPV1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.