Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τρέβο Τσαλόμπα κατέληξε σε προφορική συμφωνία με την Κόμο για τη μετακίνησή του στην Ιταλία.

Πολύ κοντά στην Κόμο ο Τρέβο Τσαλόμπα! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο 27χρονος Άγγλος αμυντικός ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας για να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για deal που θα ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ συν 6 εκατ. ευρώ μπόνους με ρήτρα μεταπώλησης. Η πρόθεση του παίκτη ήταν να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας και όπως όλα δείχνουν θα είναι συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα από την ερχόμενη σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως η Κόμο θα είναι παρούσα για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του επόμενου Champions League. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Τσέλσι.