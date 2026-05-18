Τσιτσιπάς - Περικάρντ 2-0: Ξεκίνημα με το... δεξί στη Γενεύη
Αν και η αναμέτρηση άργησε αρκετά να ξεκινήσει λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να παρουσιαστεί πολύ καλός στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Γενεύης. Απέναντι στον Μπετσί Περικάρντ επικράτησε με 6-4, 7-6(8) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του θεσμού.
Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα θα είναι ο Λέρνερ Τιέν, ο οποίος είναι στο Νο.4 του ταμπλό και έχει περάσει με bye τον πρώτο γύρο στο 250άρι τουρνουά της Ελβετίας. Το ματς αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη (20/5) σε ώρα που θ' ανακοινώσουν οι διοργανωτές.
Break με το... καλημέρα και στη συνέχεια προβάδισμα
Το ξεκίνημα στην αναμέτρηση ήταν εξαιρετικό για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας βρήκε διπλό break point στο πρώτο service game του Μπετσί Περικάρντ και πραγματοποίησε το break (1-0). Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε το break του και διατήρησε το προβάδισμα στο σετ.
Από τη μεριά του, ο Γάλλος τενίστας απείλησε μόνο μία φορά τον Νο.82 του κόσμου για break back. Ο Τσιτσιπάς, όμως, κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του και να φτάσει εν τέλει στην κατάκτηση του σετ με σκορ 6-4.
Στο 6ο match point έκλεισε το ματς ο Τσιτσιπάς
Το δεύτερο σετ βρήκε τους δύο τενίστες σε εξαιρετική κατάσταση πίσω από το σερβίς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απείλησε πρώτος για break, ωστόσο δεν κατάφερε να... σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του. Παρόμοια έπραξε και ο Έλληνας στο break point του Μπετσί Περικάρντ.
Μάλιστα, ο Γάλλος έφτασε και σε set point 10ο game, το οποίο όμως ο 27χρονος κατάφερε να σβήσει. Οι δύο τενίστες «έλυσαν» τις διαφορές τους στο tie-break. Εκεί, ο Τσιτσιπάς έκανε πολύ καλό ξεκίνημα και βρέθηκε να έχει τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το ματς (6-3). Ο Περικάρντ μπόρεσε να φέρει στα ίσα το σκορ (6-6) και να βρει set point (7-6).
O Νο.82 του κόσμου κατάφερε να σβήσει το set point του αντιπάλου του. Βρήκε ακόμη δύο match point και με το σκορ στο 9-8 κατάφερε να πάρει τον πόντο για να κατακτήσει το δεύτερο σετ και να πανηγυρίσει τη νίκη.
