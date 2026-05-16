H βροχή έφερε την αναβολή του αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και του Ντανίλ Μεντβέντεφ στο 3ο σετ του 2ου ημιτελικού στο Masters της Ρώμης, που θα συνεχιστεί το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε δύo δόσεις θα ολοκληρωθεί ο 2ος ημιτελικός στο Masters της Ρώμης ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Η καταρρακτώδης βροχή έφερε τη διακοπή του αγώνα στο 7ο game του 3ου σετ, με τον Σίνερ να προηγείται με 4-2 σε αυτό.

Οι διοργανωτές όρισαν τη συνέχεια του παιχνιδιού για το απόγευμα του Σαββάτου (16/5), γύρω στις 16:00 ώρα Ελλάδας κι αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο τελικός στο απλό γυναικών ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κόκο Γκοφ.

Με εξαίρεση το 1ο σετ ο Μεντβέντεφ έβαλε δύσκολα στο Σίνερ, που έχασε σετ έπειτα από εννέα αγώνες. Ο Ιταλός αντιμετώπισε μυϊκά προβλήματα στο δεξί πόδι στο 2ο σετ, όμως ανέκτησε τον έλεγχο στο 3ο σετ στον δρόμο για την 33η σερί νίκη του στα Masters.

O τίτλος στη Ρώμη είναι ο μοναδικός που λείπει από τη Masters συλλογή του Σίνερ, που έχει την ευκαιρία να φθάσει στο Career Golden Masters και να γίνει ο πρώτος Ιταλός μετά τον Αντριάνο Πανέτα από το 1976, που θα γίνει πρωταθλητής στην «αιώνια» πόλη.

Τον Σίνερ ή τον Μεντβέντεφ στον τελικό της Κυριακής (17/5) περιμένει ο Κάσπερ Ρουντ, καθώς ο Νορβηγός στον πρώτο ημιτελικό-που επίσης σταμάτησε προσωρινά εξ αιτίας της βροχής-νίκησε τον Λουτσάνο Νταρντέρι με 6-1, 6-1.

Ο Σίνερ άρχισε τον ημιτελικό με δύο διαδοχικά break, που τον βοήθησαν να προηγηθεί με 4-0 και με άνεση να κατακτήσει το 1ο σετ με 6-2.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 2ο σετ, καθώς ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε με 3-0. Ο Σίνερ «έσβησε» τρία break points, πριν μειώσει σε 3-1, με δικό του break έγινε το 3-2 και ισοφάρισε σε 3-3.

Ο Μεντβέντεφ διατηρώντας το σερβίς του έφθασε μέχρι το 6-5 και στο 12ο game, στην 3η ευκαιρία που βρήκε, έκλεισε το σετ με break (7-5).

O Σίνερ με νέο break προσπέρασε με 2-1 στο 3ο σετ, διατήρησε το σερβίς του για το 3-1 και το 4-2, για να έρθει η βροχή και η διακοπή στο επόμενο game, με τον Μεντβέντεφ να σερβίρει, έχοντας το αβαντάζ.