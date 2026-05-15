Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την κλήρωσή του στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, όπου θα αγωνιστεί με wild card.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον αποκλεισμό του από το Masters της Ρώμης, μέσω wild card έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, που ξεκινά την Κυριακή (17/5) κι αποτελεί την τελευταία πρόβα εν όψει του Roland Garos.

Την Παρασκευή (15/5) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση και ο Τσιτσιπάς στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ κι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι στο tour.

O νικητής στον 2ο γύρο θα παίξει με τον Αμερικανό, Λέρνερ Τιέν. Στα προημιτελικά πιθανός αντίπαλος για τον Τσιτσιπά είναι ο Αλεχάντρο Ταμπίλο, ενώ στα ημιτελικά υπάρχουν πιθανές διασταυρώσεις με τους Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.2) και Άρτουρ Ρίντερκνες (Νο.5).

Στο πάνω μέρος ξεχωρίζουν οι συμμετοχές του Κάσπερ Ρουντ και του Τέιλορ Φριτς. Κάτοχος του τίτλου είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που ήταν και ο 100ός τίτλος στην καριέρα του.