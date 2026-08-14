Μπουλαζάκ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι
Στη Γαλλία και συγκεκριμένα στην Μπουλαζάκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτρικ Μπέβερλι.
Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει τον γαλλικό σύλλογο στην περιφερειακή του γραμμή και θα βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων του νέα σεζόν. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ προέρχεται από μια χρονιά που έπαιξε στη Stoiximan GBL για λογαριασμού του «δικεφάλου του βορρά», έχοντας μ.ο .8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα.
Η ανακοίνωση της Μπουλαζάκ:
«Με περισσότερα από 700 παιχνίδια στο NBA στο ενεργητικό του, ο Πατ έρχεται στη Μπουλαζάκ για να προσφέρει όλη την εμπειρία του.
Ο σύλλογος είναι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνει την άφιξη ενός παίκτη αυτού του επιπέδου στην ομάδα του».
𝐏𝐀𝐓 𝐁𝐄𝐕𝐄𝐑𝐋𝐄𝐘 𝐄𝐒𝐓 𝐁𝐎𝐔𝐋𝐀𝐙𝐀𝐂𝐎𝐈𝐒 !— BBD (@BoulazacBasketD) August 14, 2026
Avec plus de 700 matchs NBA au compteur, Pat débarque en Dordogne pour apporter toute son expérience.
Le club est heureux d'annoncer l'arrivée d'un joueur de ce calibre au sein de son effectif.#GoBBD pic.twitter.com/woiBNfxAHB
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