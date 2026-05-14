Ο Μεντβέντεφ αντίπαλος του Σίνερ στα ημιτελικά στη Ρώμη

Ο Ντανίλ Μενβτέντεφ νικώντας τον Μάρτιν Λανταλούθε με 2-1 σετ, καλείται τώρα να βάλει φρένο στην πορεία του Γιάνικ Σίνερ στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ χρειάστηκε πολλή δουλειά κι ανατροπή στο σκορ για να νικήσει τον Ισπανό, Μάρτιν Λανταλούθε με 1-6, 6-4, 7-5 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης, όπου το βράδυ της Παρασκευής (15/5, 21:00) θα έχει το δύσκολο έργο να σταματήσει την ξέφρενη πορεία του Γιάνικ Σίνερ.

Ο 20χρονος Ισπανός έβαλε δύσκολα στον Μεντβέντεφ, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε, αφήνοντας τη Ρώμη με μια εξαιρετική πορεία και άνοδο 29 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, μέχρι το Νο.65.

Ο Μεντβέντεφ θα συναντήσει τον Σίνερ για 17η φορά στο tour, με το σκορ να είναι στο 9-7 υπέρ του Ιταλού, που έχει επικρατήσει στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους, με πιο πρόσφατη στον τελικό του φετινού Indian Wells με 7-6(6), 7-6(4). Ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στους Κάσπερ Ρουντ και Λουστάνο Νταρντέρι θα προηγηθεί στις 16:30.

O Λαντουλάθε πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό, προηγήθηκε 5-0 στο 1ο σετ και το κατέκτησε με 6-1 σε 25 λεπτά. Ο Μεντβέντεφ με το πρώτο break στο παιχνίδι, έκανε το 3-1 στο 2ο σετ, όμως ο Ισπανός απάντησε με τον ίδιο τρόπο (3-2) και ισοφάρισε σε 3-3. Ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε με 4-3, για να ακολουθήσουν τρία στη σειρά breaks, τα δύο από τον Ρώσο, που έφθασε στο 6-4.

Η μάχη κορυφώθηκε στο 3ο σετ, ο Μεντβέντεφ με τρία διπλά λάθη δεν απέφυγε το break κι ο Λανταλούθε διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 2-0 και στη συνέχεια το 3-1.

Ο Μεντβέντεφ είχε απάντηση, με τρία στη σειρά games προσπέρασε με 4-3 κι έφθασε στο 5-4. Στο 10ο game o Λανταλούθε έσωσε τρία στη σειρά match points, πριν ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Μεντβέντεφ «σβήνοντας» break point, έκανε το 6-5 και στο 12ο game βρήκε τριπλό match point στο 0-40 και στην πρώτη ευκαιρία έκλεισε το σετ με 7-5 και μαζί την πρόκριση.