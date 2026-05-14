Ο Μεντβέντεφ αντίπαλος του Σίνερ στα ημιτελικά στη Ρώμη
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ χρειάστηκε πολλή δουλειά κι ανατροπή στο σκορ για να νικήσει τον Ισπανό, Μάρτιν Λανταλούθε με 1-6, 6-4, 7-5 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης, όπου το βράδυ της Παρασκευής (15/5, 21:00) θα έχει το δύσκολο έργο να σταματήσει την ξέφρενη πορεία του Γιάνικ Σίνερ.
Ο 20χρονος Ισπανός έβαλε δύσκολα στον Μεντβέντεφ, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε, αφήνοντας τη Ρώμη με μια εξαιρετική πορεία και άνοδο 29 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, μέχρι το Νο.65.
🤝 El intercambio en la red entre Medvedev y Landaluce.
— Medvedev: "Fue divertido"
— Landaluce: "Perdón por el pelotazo"
— Medvedev: "No hay problema. Estaba enojado en el momento, pero está bien"
— Landaluce: "Buena suerte"
pic.twitter.com/wo3QFoMInn https://t.co/viWboNimbS— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 14, 2026
Δείτε ΕπίσηςΗ Γκοφ σε back to back τελικό στη Ρώμη
Ο Μεντβέντεφ θα συναντήσει τον Σίνερ για 17η φορά στο tour, με το σκορ να είναι στο 9-7 υπέρ του Ιταλού, που έχει επικρατήσει στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους, με πιο πρόσφατη στον τελικό του φετινού Indian Wells με 7-6(6), 7-6(4). Ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στους Κάσπερ Ρουντ και Λουστάνο Νταρντέρι θα προηγηθεί στις 16:30.
and the winner is _________ ✍️🏆@InteBNLdItalia | #IBI26 pic.twitter.com/Hz3r4slwRM— ATP Tour (@atptour) May 14, 2026
O Λαντουλάθε πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό, προηγήθηκε 5-0 στο 1ο σετ και το κατέκτησε με 6-1 σε 25 λεπτά. Ο Μεντβέντεφ με το πρώτο break στο παιχνίδι, έκανε το 3-1 στο 2ο σετ, όμως ο Ισπανός απάντησε με τον ίδιο τρόπο (3-2) και ισοφάρισε σε 3-3. Ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε με 4-3, για να ακολουθήσουν τρία στη σειρά breaks, τα δύο από τον Ρώσο, που έφθασε στο 6-4.
Η μάχη κορυφώθηκε στο 3ο σετ, ο Μεντβέντεφ με τρία διπλά λάθη δεν απέφυγε το break κι ο Λανταλούθε διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 2-0 και στη συνέχεια το 3-1.
Ο Μεντβέντεφ είχε απάντηση, με τρία στη σειρά games προσπέρασε με 4-3 κι έφθασε στο 5-4. Στο 10ο game o Λανταλούθε έσωσε τρία στη σειρά match points, πριν ισοφαρίσει σε 5-5.
DANIIL. MEDVEDEV. 😲@InteBNLdItalia | #IBI26 | @DaniilMedwed pic.twitter.com/4ULcUxmI2M— ATP Tour (@atptour) May 14, 2026
Ο Μεντβέντεφ «σβήνοντας» break point, έκανε το 6-5 και στο 12ο game βρήκε τριπλό match point στο 0-40 και στην πρώτη ευκαιρία έκλεισε το σετ με 7-5 και μαζί την πρόκριση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.