O Σίνερ ξεπέρασε τον Τζόκοβιτς και ημιτελικά στη Ρώμη

Ο Γιάνικ Σίνερ επικρατώντας επί του Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0, πέρασε στα ημιτελικά στο Internazionali BNL d'Italia και παράλληλα έφθασε στις 32 σερί νίκες στα Μasters, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η ξέφρενη πορεία του Γιάνικ Σίνερ δεν έχει τελειωμό, ο 24χρονος Ιταλός νικώντας και τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-2, 6-4 πέρασε στα ημιτελικά στο Masters της Ρώμης, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ.

Ο Σίνερ έφθασε στην 32η διαδοχική νίκη σε Masters, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 31 νικών πoυ είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς από το 2011 και την πορεία του από τον 2ο γύρο του Indian Wells, μέχρι τον τελικό του Σινσινάτι Όπεν.

Ο Σίνερ ηττήθηκε για τελευταία φορά σε Masters τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Σανγκάη, όταν αποσύρθηκε από τον αγώνα του 3ου γύρου απέναντι στο Τάλον Γκρίκσπορ.

Το σερί των 32 νικών άρχισε στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου από τον 2ο γύρο του Masters του Παρισιού, απέναντι στον Ζιζού Μπεργκς και συνεχίζεται μέχρι τώρα στο κεντρικό γήπεδο του Foro Italico.

Από τότε ο Σίνερ μετρά πέντε συνεχόμενες κατακτήσεις στα Μasters και στην «αιώνια» πόλη θέλει να κατακτήσει αυτό που λείπει από τη συλλογή του.

Αν τα καταφέρει θα γίνει ο δεύτερος αθλητής, μετά τον Τζόκοβιτς, που θα ολοκληρώσει το Career Golden Masters, δηλαδή να έχει κερδίσει και στις εννέα διοργανώσεις Masters 1000, από τότε που ξεκίνησαν το 1990.

Παράλληλα, ο Σίνερ με τη νίκη του απέναντι στον Ρούμπλεφ μετρά 27 σερί νίκες και το ρεκόρ του μέσα στο 2026 έχει φθάσει στο 34-2. Οι δύο ήττες ήρθαν από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του Australian Open και από τον Τσέχο, Γιάκουμπ Μένσικ στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στην Ντόχα.

Ο αντίπαλός του στα ημιτελικά στο Masters της Ρώμης θα αναδειχθεί από τον αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον 20χρονο Ισπανό, Μαρτίν Λανταλούθε, Νο.90 στον κόσμο. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Κάσπερ Ρουντ και ο Λουτσάνο Νταρντέρι.