Η Μπιλμπάο υποχρέωσε σε ήττα (88-82) τη Ρεάλ Μαδρίτης μερικές ημέρες πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague.

Με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο η Μπιλμπάο επικράτησε (88-82) εντός έδρας της Ρεάλ για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa. Οι Βάσκοι μετρούν πλέον 17 νίκες και 14 ήττες, ενώ η ομάδα της Μαδρίτης είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με απολογισμό 26-5.

Προφανώς και ο τεχνικός των Μαδριλένων Σέρτζιο Σκαριόλο δεν είναι ικανοποιημένος από το στραβοπάτημα της ομάδας τους λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπιλμπάο είχε τον έλεγχο (24-22 στο 10’), αλλά στη συνέχεια η Ρεάλ με τον Φακούντο Καμπάτσο ήλεγξε τον ρυθμό και βρήκε λύσεις κυρίως με τον Τρέι Λάιλς και τους Τεό Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ.

Διατήρησε μια μικρή διαφορά (60-66 στο 30’) μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά εκεί με το εντυπωσιακό επιμέρους 28-16 η Μπιλμπάο με άξονες επιθετικά τους Τρίγβι Χλίνασον (22 πόντους, 7 ριμπάουντ) και Νταρούν Χίλιαρντ (21 πόντους (21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ) έφτασε στη νίκη.

Η Ρεάλ προσπάθησε με τους Τρέι Λάιλς (19 πόντους), Τεό Μαλεντόν (13 πόντους), καθώς επίσης και τον Γκάμπριελ Ντεκ (12 πόντους), αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-22, 40-44, 60-66, 88-82.

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Πονσαρνάου): Νορμάντας 1, Φρέι, Ζαβόρσκι 9 (1/5 τριπ.)Ο, Κράμπελι 15 (1/5 τριπ., 6ριμπ.), Χίλιαρντ 21 (4/7 τριπ., 5 ριμπ., 6 ασίστ), Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ 5, Πάντζαρ 11 (1/3 τριπ.), Σίλα, Φοντ, Χλίνασον 22 (7 ριμπ.), Λαζάρεβιτς 4 (1/1 τριπ.).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 19 (2/7 τριπ.), Κράμερ 2, Αμπάλντε 8 (1/1 τριπ.), Καμπάτσο 10 (2/6 τριπ., 7 ασίστ), Πρότσιντα 2, Μαλεντόν 13 (3/5 τριπ.), Αλμάνσα 6, Ντεκ 12, Γιουλ 5 (1/5 τριπ.), Φελίς 5 (1/2 τριπ.).

