Η Γκοφ σε back to back τελικό στη Ρώμη

H Κόκο Γκοφ ξεπέρασε το εμπόδιο της Σοράνα Κιρστέα στα δύο σετ και για δεύτερη σερί χρονιά θα διεκδικήσει τον τίτλο στο WTA 1000 της Ρώμης.

Η Κόκο Γκοφ για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στο WTA 1000 της Ρώμης. Η 22χρονη από τις ΗΠΑ νικώντας τη Σοράνα Κιρστέα με 6-4, 6-3 εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (16/5), θέλοντας να κατακτήσει ό,τι δεν κατάφερε πέρυσι με αντίπαλο την Τζασμίν Παολίνι.

Παράλληλα η Γκοφ προκρίθηκε στον 2ο τελικό μέσα στο 2026, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα της από την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Miami Open.

22yo Coco Gauff is into her 7th WTA 1000 final after beating Sorana Cirstea 6-4, 6-3 to reach back to back Rome finals!



The Roland Garros champ played her best match of the week and probably her best in this clay season.

Για την Γκοφ αυτός θα είναι ο 16ος συνολικά τελικός της καριέρας της και θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της, με τελευταίo αυτόν 11 περίπου μήνες πριν στο Roland Garros.

Η αντίπαλός της θα αναδειχθεί αργά το βράδυ της Παρασκευής (14/5), από τη μονομαχία ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Ελίνα Σβιτόλινα.