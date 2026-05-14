Η Γκοφ σε back to back τελικό στη Ρώμη

Η Γκοφ σε back to back τελικό στη Ρώμη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
H Κόκο Γκοφ ξεπέρασε το εμπόδιο της Σοράνα Κιρστέα στα δύο σετ και για δεύτερη σερί χρονιά θα διεκδικήσει τον τίτλο στο WTA 1000 της Ρώμης.

Η Κόκο Γκοφ για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στο WTA 1000 της Ρώμης. Η 22χρονη από τις ΗΠΑ νικώντας τη Σοράνα Κιρστέα με 6-4, 6-3 εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (16/5), θέλοντας να κατακτήσει ό,τι δεν κατάφερε πέρυσι με αντίπαλο την Τζασμίν Παολίνι.

Παράλληλα η Γκοφ προκρίθηκε στον 2ο τελικό μέσα στο 2026, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα της από την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Miami Open.

Για την Γκοφ αυτός θα είναι ο 16ος συνολικά τελικός της καριέρας της και θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της, με τελευταίo αυτόν 11 περίπου μήνες πριν στο Roland Garros.

 

Η αντίπαλός της θα αναδειχθεί αργά το βράδυ της Παρασκευής (14/5), από τη μονομαχία ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Ελίνα Σβιτόλινα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    WTA Τελευταία Νέα