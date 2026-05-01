Ο ασταμάτητος Σίνερ στις 22 σερί νίκες, για τον τίτλο με Ζβέρεφ στη Μαδρίτη

Ο Γιάνικ Σίνερ με αντίπαλο τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στοχεύει στον τίτλο και στο Masters της Μαδρίτης, με τον Ιταλό να έχει φθάσει στις 22 διαδοχικές νίκες.

Ο Γιάνικ Σίνερ παραμένει αήττητος από τις 19 Φεβρουαρίου και οδεύει ολοταχώς για να κατακτήσει τον τίτλο και στο Masters της Μαδρίτης.

Ο 24χρονος Ιταλός ελάχιστα δυσκολεύτηκε κι από τον Αρτούρ Φις, επικράτησε με 6-2, 6-4 και πέρασε στον τελικό του Masters της Μαδρίτης. Εφθασε στις 22 διαδοχικές νίκες, με το ρεκόρ του για το 2026 να είναι στο 29-2 και πάει για τον 4ο διαδοχικό του τίτλο σε Masters μέσα στη σεζόν.

Εχει γνωρίσει μόλις δύο ήττες, από τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του Australian Open και στις 19 Φεβρουαρίου από τον Γιάκουμπ Μένσικ στα προημιτελικά στο 500άρι στην Ντόχα.

 

Από τότε μετρά μόνο νίκες και διαδοχικούς τίτλους στο Indian Wells, στο Miami Open και στο Μόντε Κάρλο!

Αντίπαλός του στον τελικό της Κυριακής (3/5) θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που νίκησε τον Βέλγο, Αλεξάντερ Μπλοξ με 6-2, 7-5. Ο Σίνερ έχει το τρία στα τρία απέναντι στον Ζβέρεφ μέσα στο 2026: Τον νίκησε στα ημιτελικά με 2-0 σετ στο Indian Wells, στο Miami Open και στο Μόντε Κάρλο.

