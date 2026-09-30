Οι Τσελίδης και Τελτσίδου στην τελική ευθεία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπακού

Ο Θοδωρής Τσελίδης και η Ελισάβετ Τελτσίδου την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου θα ριχτούν στη μάχη διάκρισης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο στο Μπακού.

Η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο ανδρών και γυναικών έχει αρχίσει, με το Μπακού να υποδέχεται από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου την κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς.

Στο ατομικό συμμετοχή έχουν δηλώσεις 637 τζουντόκα από 96 χώρες, εκ των οποίων 343 άνδρες και 294 γυναίκες. Η διοργάνωση στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς, αλλά και το πρώτο μεγάλο σημείο αναφοράς στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Ελισάβετ Τελτσίδου και τον Θοδωρή Τσελίδη, ενώ υπάρχει και η παρουσία του Τζόρνταν Κούρος (-81 κιλά).

Η Τελτσίδου θα αγωνιστεί στα -70 κιλά, όπου έχουν δηλωθεί 44 αθλήτριες, ενώ ο Τσελίδης θα βρεθεί στα -90 κιλά, κατηγορία που αριθμεί 49 συμμετοχές και οι δύο κατηγορίες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Η Τελτσίδου θα ταξιδέψει στο Μπακού ως Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία της με 2.858 βαθμούς. Η 30χρονη πρωταθλήτρια βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς πριν από τρεις βδομάδες κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Grand Slam της Βουδαπέστης, ενώ μέσα στο 2026 έχει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα χάλκινο μετάλλιο στο Grand Slam της Τασκένδης και την 5η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στη Βουδαπέστη το 2025, είχε καταλάβει την 7η θέση, ενώ το 2024 στο Άμπου Ντάμπι είχε φτάσει στην 5η θέση.

Στα -90 κιλά, ο Θοδωρής Τσελίδης βρίσκεται στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 2.279 βαθμούς. Ο Έλληνας «χάλκινος» ολυμπιονίκης του Παρισιού έχει ήδη ένα σημαντικό αποτέλεσμα μέσα στη φετινή σεζόν, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam της Ντουσάνμπε. Παράλληλα, ήταν 5ος στο Παρίσι και στην Τασκένδη και 7ος στο Ουλάν Μπατόρ.

Η κατηγορία του Τσελίδη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της παρουσίας ισχυρών ονομάτων του παγκόσμιου τζούντο. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον νέο ολυμπιακό κύκλο. Η διαδικασία πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες έχει ήδη ξεκινήσει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα αποτελεί μία από τις διοργανώσεις που προσφέρουν βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Η IJF έχει ανακοινώσει ότι η λίστα της ολυμπιακής πρόκρισης θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωσή του.



Στο πλευρό των Ελλήνων τζουντόκα θα βρίσκεται ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αλέξιος Ντανατσίδης, καθώς και ο φυσικοθεραπευτής Παναγιώτης Παπαγεωργίου.

Ο Ηλιάδης τα έξι από τα επτά ελληνικά μετάλλια

Η Ελλάδα μετρά επτά μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα, με τον Ηλία Ηλιάδη να έχει κατακτήσει τα έξι από αυτά. Ο «Mr. Ippon» κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο το 2010, στο Παρίσι το 2011 και στο Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας το 2014, το ασημένιο στο Κάιρο το 2005 και στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2007, καθώς και το χάλκινο στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2013.

Το έβδομο ελληνικό μετάλλιο ήρθε από την Ιουλιέτα Μπουκουβάλα και ήταν το χάλκινο στα -57 κιλά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο το 2010.