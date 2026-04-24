Η διαιτήτρια εκνευρίστηκε με τον Τσιτσιπά και του χρέωσε ποινή με πόντο: «Όλη την ώρα σου μιλάει! Απαγορεύεται!»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις νίκες στην πρεμιέρα του στο Madrid Open, επικρατώντας, έστω και με πολλή δυσκολία, του Πάτρικ Κίπσον με 3-6, 7-6(6), 7-6(4) και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει έναν παίκτη υψηλότερης ποιότητας, όπως τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
STEF SURVIVES!
Former runner up and ex-top 3 ATP Stefanos Tsitsipas comes back to beat Patrick Kypson 3-6, 7-6(6), 7-6(4) and reach the second round in Madrid against Alex Bublik.
It wasn't pretty but Tsitsipas, ranked #80 in the world this week, needs every win possible atm.
Η αναμέτρηση κυλούσε σχετικά ήρεμα, μέχρι και την αρχή του τρίτου σετ, όταν και ο Έλληνας αθλητής εκνευρίστηκε με την διαιτήτρια του αγώνα, Μαριάνα Βέλγιοβιτς. Πιο συγκεκριμένα, κατά το σερβίς του τρίτου game η ρέφερι έκανε παρατήρηση στον Τσιτσιπά, καθώς ο πατέρας του, Απόστολος, δεν σταμάταγε να μιλαέι εν ώρα παιχνιδιού.
«Παράβαση κανονισμών, coaching, ποινή πόντου για τον κύριο Τσιτσιπά. 30-0», ανακοίνωσε η Βελγίοβιτς, με τον 27χρόνο αθλητή να πηγαίνει αμέσως στη μεριά της για να την προσεγγίσει, τη στιγμή που οι φίλαθλοι στις κερκίδες άρχισαν τις αποδοκιμασίες.
«Αυτό αποσπά την προσοχή του αντιπάλου μου; Από όσο ξέρω, το coaching επιτρέπεται!», τόνισε ο Τσιτσιπάς, με την ίδια να αποκρίνεται πως: «Ναι, αν είναι διακριτικό. Στέφανε, αν σου μιλάει κατά τη διάρκεια του πόντου, αυτό είναι υπερβολικό».
Η λεκτική αψιμαχία μεταξύ των δύο συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς, με τον Έλληνα τενίστα να λέει ότι: «Είπατε ότι δεν μπορεί να μιλά όταν είμαι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τότε γιατί δεν επιτρέπεται όταν είμαι στη δική μου πλευρά;», προτού η ρέφερι του απαντήσει πως: «Δεν επιτρέπεται σε αυτόν τον βαθμό που το κάνει».
«Δηλαδή θα μου πάρετε πόντο για κάτι τόσο ανόητο;», σημείωσε ο Τσιτσιπάς, πριν γυρίσει την πλάτη και αποχωρήσει. Παρά την κόντρα, ο Στέφανος κατάφερε να διατηρήσει τη ψυχραιμία του και να κερδίσει εν τέλει τον αντίπαλο του.
