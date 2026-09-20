Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε τεράστια παράπονα από τη διαιτησία στην ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Ατλέτικο και πήγε στη συνέντευξη Τύπου με φάσεις εκτυπωμένες σε χαρτί.

Θα έχει μεγάλη διάρκεια το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Μαδρίτης, που βρήκε την Ατλέτικο νικήτρια, 2-1, ενάντια στη Ρεάλ. Οι Μερένγκες έχουν τεράστια παράπονα από τη διαιτησία του Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να αναφέρει στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς ότι «είναι ένας διαιτητής χωρίς εμπειρία για να σφυρίξει σε ένα ντέρμπι.

Είναι 41 ετών, είναι ένας κακός διαιτητής που έχει διευθύνει μονάχα μικρά ματς. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Διαιτησίας για την επιλογή της. Αλλά ο κ. Τρουχίγιο (σ.σ. VAR) έχει ιστορία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Κύπελλο, με την Τζιρόνα, με την Οσασούνα, είναι ένας VARίστας με μεγάλη ιστορία»...

Μάλιστα, ο Special One δεν έμεινε εκεί, καθώς είχε μαζί του εκτυπωμένα σε κόλλα Α4 δύο στιγμιότυπα από την αναμέτρηση για τα οποία διαμαρτύρεται η Ρεάλ! «Θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, γιατί η ιστορία του αγώνα είναι εδώ», είπε ο Μουρίνιο, με τις φωτογραφίες να απεικονίζουν μαρκαρίσματα παικτών της Ατλέτικο για τα οποία η Βασίλισσα ζήτησε κόκκινη κάρτα.