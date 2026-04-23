Κίπσον - Τσιτσιπάς 1-2: Επιστροφή στις νίκες, με ανατροπή στη Μαδρίτη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ψάχνει την αγωνιστική του ανάκαμψη, μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων εβδομάδων, έστω και με πολλλη δυσκολία, νίκησε τον Πάτρικ Κίπσον με 3-6, 7-6(6), 7-6(4) και προκρίθηκε στον 2ο γύρο στο Masters της Μαδρίτης. Eκεί θα αντιμετωπίσει έναν παίκτη υψηλότερης ποιότητας, όπως ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
Κακή αρχή και 0-1
Ο Κίπσον με άσο «έσβησε» την πρώτη ευκαιρία break που είχε ο Τσιτσιπάς, πριν κατακτήσει το εναρκτήριο game.
Ό,τι δεν πέτυχε ο Τσιτσιπάς, το κατάφερε ο Κίπσον, αμέσως μετά, προβάδισμα 15-40 και στη 2η ευκαιρία έφθασε στο break για το 2-0.
Ο Αμερικανός βγάζοντας δύο άσους κι έναν winner, κατέκτησε χωρίς προβλήματα και το 2ο service game στο παιχνίδι, ξεφεύγοντας με 3-0 σε 14 λεπτά.
O Τσιτσιπάς μετά το 40-40, με άσο και winner κατέκτησε το πρώτο του game στο αγώνα (3-1), με τον Αμερικανό να διατηρεί χωρίς προβλήματα το προβάδισμα (4-1) και με δύο διαδοχικά love game έφθασε στο 5-2 και στο 6-3.
Απέφυγε τεράστια ανατροπή στο tie brek και 1-1
Ο Τσιτσιπάς με άσο έκλεισε το εναρκτήριο game του 2ου σετ (1-0) και με δύο δικά του διαδοχικά love game έκανε το 2-1 και το 3-2. Στο 6ο game ο Κίπσον προηγήθηκε με 40-0, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με break point δύο φορές, όμως δεν τις εκμεταλλεύτηκε (3-3).
Ο Αμερικανός χωρίς προβλήματα, ισοφάρισε εκ νέου σε 4-4 και 5-5. Στo 11o game o Tσιτσιπάς με δύο διαδοχικά διπλά λάθη έδωσε break point στον αντίπαλό του, όμως βγήκε από τη δύσκολη θέση (6-5). Το σετ κρίθηκε στο tie break: Εκεί ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-0, ο αντίπαλός του ισοφάρισε σε 5-5, όμως στο 2ο set point που δημιούργησε με άσο, κατέκτησε το σετ με 7-6(6), οδηγώντας τον αγώνα στο 3ο σετ.
Νέο tie break και πρόκριση
Ο Κίπσον προηγήθηκε με 1-0, «έσβησε» break point στο 3ο game (2-1), με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει σε 2-2. Ο Αμερικανός συνέχισε να έχει προβάδισμα ενός game και τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει σε 3-3 και 4-4.
Ο Κίπσον χωρίς να κινδυνέψει έκανε το 5-4 και ο Τσιτσιπάς με forehand winner ισοφάρισε σε 5-5. Ο Αμερικανός με love game έκανε το 6-5, με τον Τσιτσιπά να απαντά με τον ίδιο τρόπο (6-6) και η πρόκριση να κρίνεται σε νέο tie break. O Tσιτσιπάς είδε το 3-0 να γίνεται 3-3, όμως και πάλι είχε την ψυχραιμία και την εμπειρία βα να κατακτήσει το σετ με 7-6(4) και μαζί την πρόκριση.
