O Tσιτσιπάς άρχισε πάλι τα «γαλλικά» και στη Μαδρίτη (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βλέποντας να μην πηγαίνει τίποτα καλά στον αγώνα του με τον Πάτρικ Κίπσον στη Μαδρίτη, ξέσπασε, αρχίζοντας τα «γαλλικά».
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε πολύ εκνευρισμό στον αγώνα του με τον Πάτρικ Κίπσον, για τον 1ο γύρο στο Masters της Μαδρίτης.
Έχοντας χάσει το πρώτο σετ από τον Αμερικανό, ο Τσιτσιπάς σε διάλειμμα στα πρώτα games του β' σετ, έβγαλε όλα τα νεύρα του, με την κάμερα να τον πιάνει να λέει «γαλλικά».
Tsitsipas already swearing towards his box @josemorgado @BastienFachan pic.twitter.com/EM5SHdOdjo— Minas Giannekas 💙 (@whiplashoo) April 23, 2026
