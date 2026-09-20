Βόλος Elabet - ΑΕΚ: Οι Βολιώτες ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Χαραλαμπόγλου
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Ο Βόλος Elabet ισοφάρισε στο 84΄την ΑΕΚ, όταν έπειτα από φάση διαρκείας ο Χαραλαμπόγλου εκτέλεσε στον ουρανό των διχτύων για το 1-1.
Ο Βόλος Elabet δεν παρέδωσε πνεύμα κι έφτασε στην ισοφάριση στο 84΄απέναντι στην ΑΕΚ. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της Ένωσης, η μπάλα έμεινε ζωντανή και στρώθηκε στον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος με διπλή προσπάθεια εκτέλεσε εντυπωσιακά στον ουρανό των διχτύων για να γράψει προσωρινά το 1-1.
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