Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ κόντρα στον Αστέρα AKTOR με τον Γιάννη Αποστολάκη, όμως οι Αρκάδες ισοφάρισαν με τον Φεντερίκο Μακέντα.

Ισόπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου ο ΟΦΗ και ο Αστέρας AKTOR στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Κυπελλούχοι πήραν προβάδισμα στο 18ο λεπτό, όταν ο Αποστολάκης νίκησε τον Παπαδόπουλο με δυνατό διαγώνιο σουτ με το αριστερό πόδι.

Οι Αρκάδες ισοφάρισαν το ματς στο 25'. Ο Κετού τσίμπησε την μπάλα, ο Μέντεθ έφυγε στον χώρο, γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Μακέντα με υπέροχο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Το γκολ του Αποστολάκη για το 1-0

Το γκολ του Μακέντα για το 1-1