ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: Άνοιξε το σκορ ο Αποστολάκης, ισοφάρισε ο Μακέντα
Ισόπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου ο ΟΦΗ και ο Αστέρας AKTOR στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι Κυπελλούχοι πήραν προβάδισμα στο 18ο λεπτό, όταν ο Αποστολάκης νίκησε τον Παπαδόπουλο με δυνατό διαγώνιο σουτ με το αριστερό πόδι.
Οι Αρκάδες ισοφάρισαν το ματς στο 25'. Ο Κετού τσίμπησε την μπάλα, ο Μέντεθ έφυγε στον χώρο, γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Μακέντα με υπέροχο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Το γκολ του Αποστολάκη για το 1-0
Το γκολ του Μακέντα για το 1-1
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