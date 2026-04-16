O Ζβέρεφ με φανέλα του Ολίσε στον αγώνα του στο Μόναχο

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ λίγες ώρες μετά την πρόκριση της Μπάγερν στα ημιτελικά του Champions League, φόρεσε τη φανέλα του Μάικλ Ολίσε και πήγε να παίξει το παιχνίδι του για τη φάση των 16 στο τουρνουά του Μονάχου.

Tο Μόναχο ζει κι αναπνέει στους ρυθμούς της Μπάγερν, μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός κλίματος.

Ο 28χρονος Γερμανός, αν κι έχει γεννηθεί στο Αμβούργο, δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Έτσι εμφανίστηκε στο κεντρικό κορτ των εγκαταστάσεων στο 500άρι τουρνουά του Μονάχου για τον αγώνα του με τον Γκάμπριελ Ντιαλό, φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν και συγκεκριμένα του Μάικλ Ολίσε και φορώντας τη με καμάρι, έκανε την προθέρμανσή του.

Στις εξέδρες του κορτ βρέθηκαν ο Τζόσουα Κίμιχ και ο Σέργκι Γκνάμπρι και ο Ζβέρεφ δεν τους απογοήτευσε. Νίκησε με άνεση τον Ντιαλό με 6-1, 6-2 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου στον δρόμο για τη διατήρηση του τίτλου του, θα αντιμετωπίσει τον Φρανσίσκο Σερούντολο.