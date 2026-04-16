O Ζβέρεφ με φανέλα του Ολίσε στον αγώνα του στο Μόναχο
Tο Μόναχο ζει κι αναπνέει στους ρυθμούς της Μπάγερν, μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός κλίματος.
Ο 28χρονος Γερμανός, αν κι έχει γεννηθεί στο Αμβούργο, δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Έτσι εμφανίστηκε στο κεντρικό κορτ των εγκαταστάσεων στο 500άρι τουρνουά του Μονάχου για τον αγώνα του με τον Γκάμπριελ Ντιαλό, φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν και συγκεκριμένα του Μάικλ Ολίσε και φορώντας τη με καμάρι, έκανε την προθέρμανσή του.
Στις εξέδρες του κορτ βρέθηκαν ο Τζόσουα Κίμιχ και ο Σέργκι Γκνάμπρι και ο Ζβέρεφ δεν τους απογοήτευσε. Νίκησε με άνεση τον Ντιαλό με 6-1, 6-2 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου στον δρόμο για τη διατήρηση του τίτλου του, θα αντιμετωπίσει τον Φρανσίσκο Σερούντολο.
Doble festejo 👏— Iván Aguilar (@ivabianconero) April 16, 2026
Alexander Zverev🇩🇪 saltó a al cancha con la playera del Bayern Múnich y se metió a los 4tos de final derrotando a Gabriel Diallo🇨🇦 6-1 6-2#bmwopenbybitpanda
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.